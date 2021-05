Cittadinanzattiva prova a scuotere Foggia. Appello di Varraso per la ripresa. "Guardiamo con ottimismo e speranza al futuro"

"Guardiamo al futuro con ottimismo e speranza, senza mettere da parte la prudenza. Non dobbiamo abbassare la guardia". È l'accorato appello di Donatella Varraso, da marzo coordinatrice di Cittadinanzattiva Foggia, che accoglie con favore la riapertura del paese Italia "dopo un anno difficile, caratterizzato da paura e dolore".

Nel corso dei mesi invernali, Cittadinanzattiva ha svolto attività di volontariato, ponendosi come tramite tra medici e pazienti. "Lo abbiamo fatto con passione, toccando con mano quanto questa pandemia abbia segnato le esistenze di tutti - racconta Donatella Varraso - Ed oggi che le regioni sono ormai gialle e la vita sembra riprendere il suo normale corso, devo dire che siamo più sereni".

La neo eletta coordinatrice dell’assemblea territoriale Foggia e rappresentante regionale per l’Assemblea Enti Associati succede a Maria Rosaria Castrignanò, nominata per la Rete Salute. Nell'occasione sono stati nominati anche Roberta Carlone per la Rete Scuola, Luigi Forte per la Rete Consumatori, e Luciana Fredella per la Rete Attivismo civico.

"Sono felice di questo incarico - commenta Donatella Varraso - Mi sento determinata ad onorarlo in maniera significativa, utilizzando il buon senso e la sensibilità. Nei mesi scorsi, il Covid non ha rallentato il nostro impegno a favore della parte più fragile della popolazione. Tra i nostri progetti ci sono gli incontri con le scuole sul tema della sicurezza, una serie di sondaggi e questionari che ci permetteranno di porci in ascolto dei ragazzi, che hanno perso molto sia in termini di cultura che di relazione. Infine puntiamo alla protezione e valorizzazione dei murales".