Trasferimento dell’Archivio di Stato imminente, nuovo appello al Ministro per sospenderlo

Sospendere temporaneamente il trasferimento degli uffici amministrativi e della biblioteca dell’Istituto, in attesa di individuare un’idonea nuova sede dell’Archivio di Stato: è la richiesta della consigliera nazionale di Italia Nostra e presidente della sezione di Foggia, Giuseppina Cutolo, che si appella nuovamente al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“Considerati gli ingenti costi che il trasferimento, ormai imminente, comporterebbe – afferma oggi - o i danni sempre possibili a cui sarebbe esposto il prezioso materiale custodito nella biblioteca o, ancora, le difficoltà inevitabili e, forse, la cessazione dell’attività di valorizzazione fin qui promossa dall’Archivio medesimo, sarebbe quanto mai opportuno scongiurare questa deprecabile evenienza, tanto più che, persino al momento dei lavori di consolidamento dell’intero Palazzo Filiasi, non si ricorse ad alcun trasferimento di sede, neanche temporanea”.

Negli anni tra il 2004 e il 2007, infatti, mentre si completava il consolidamento dell’intera struttura, gli uffici amministrativi e la biblioteca continuarono a funzionare, in sicurezza, al pianterreno che era stato oggetto di un intervento di recupero precedente.

Lo scorso 1 marzo, il ministro Sangiuliano ha scritto ai firmatari della petizione per fermare lo sfratto dell'Archivio di Stato di Foggia da Palazzo Filiasi, che ha raggiunto oltre 1.300 firme, assicurando la sua attenzione per garantire “una sede all’altezza della sua importanza”.

La decisione di spostare l’Archivio di Stato era stata assunta dal suo predecessore, ha ricordato nella lettera, e il precedente Governo, ha fatto sapere, non lo ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche.

“Il mio impegno – ha scritto – è di ridare agli uffici amministrativi e della biblioteca dell’Archivio di Stato la dignità della sua storia secolare”.

Italia Nostra, insieme a Società di Storia Patria per la Puglia, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano – Sezione di Foggia, Amici del Museo Civico di Foggia e Associazione Centro Studi per il Mediterraneo, che si stanno tenacemente impegnando per trovare con urgenza una soluzione adeguata, si appellano alla “già dimostrata sensibilità dal ministro”, per consentire una sospensione del provvedimento che intima il trasferimento in tempi brevi, concedendo ulteriore tempo per individuare una sede alternativa altrettanto prestigiosa quanto l’attuale di Palazzo Filiasi.