Aperta la stagione congressuale delle Acli

Martedì 14 maggio, il presidente nazionale della Acli, Emiliano Manfredonia, durante il Consiglio provinciale delle Acli di Foggia, ha aperto la stagione congressuale associativa che vedrà impegnati due milioni di aclisti nel rinnovo delle cariche territoriali, comunali, provinciali, regionali e nazionali.

I congressi sono una ricca occasione di confronto e discernito per le associazioni del terzo settore in cui le Acli giocano da sempre il ruolo di indubbie protagoniste. “Il tema del percorso congressuale sarà la Pace, proprio in un momento in cui la storia chiama a raccolta le persone di buona volontà ad operare e a mobilitarsi su più fronti. Lo spettro della guerra si è riaffacciato nella nostra Europa con scenari che sembravano impossibili da ripetersi dopo quasi 80 anni dalla fine della seconda Guerra Mondiale e si è rianimato nel martoriato Medioriente con la guerra di Gaza” ha chiosato il presidente Emiliano Manfredonia.

Nel confronto con i circoli della provincia, il presidente Nazione delle Acli ha lodato in particolare il circolo di San Marco in Lamis, uno dei più antichi d’Italia, attestato fin dal 1948 con i comitati civici di Luigi Gedda e poi riconosciuto statutariamente nel 1950 come circolo aclista.

Al Presidente Manfredonia, attento alla realtà territoriale aclista, non è mancato l’apprezzamento per la Compagnia Teatrale delle Acli del Circolo di San Marco in Lamis, confidando di voler assistere personalmente ad una rappresentazione, “anche se capisco poco il vostro dialetto…”.

Il circolo Acli di San Marco in Lamis ha prontamente reperito una copia del vocabolario in sammarchese, opera della scrittrice e divulgatrice prof.ssa Grazia Galante, facendone omaggio al Presidente Manfredonia, il quale, visibilmente colpito, ha promesso di visitare dopo la fase congressuale lo storico circolo sammarchese.

Il 15 maggio, inoltre, il presidente Manfredonia ha rappresentato le Acli ad un convegno tenutosi presso l’Università di Foggia dal tema 'Giovani, Volontariato e terzo settore' nel quale sono intervenuti, tra gli altri illustri relatori, anche il sindaco di Foggia Maria Aida Episcopo e il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti.

Avv. Antonio Donato La Sala

Presidente Circolo Acli di San Marco in Lamis