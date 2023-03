Apre a Foggia il primo centro antidiscriminazioni Lgbtqia+

A Foggia apre il centro Antidiscriminazione di Rete, In-formazione e Ascolto. Capofila di 'A.r.i.a', è l'associazione Arcigay 'Foggia Le Bigotte'. La sede in via Ciampitti 42, l'inaugurazione sabato alle 18.

Il progetto vede la realizzazione del primo centro antidiscriminazioni Lgbtqia+ della storia di Capitanata grazie al finanziamento Puglia Capitale Sociale 3.0, promosso dall’assessorato al Welfare della Regione Puglia, nell’ambito del supporto ad attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore.

Il progetto vede la luce grazie alla preziosa partnership con l’Università degli Studi di Foggia e con l’associazione Parole Contrarie, nonché al supporto di Agedo Foggia Gabriele Scalfarotto, Famiglie Arcobaleno e Genitori Rainbow. Un nuovo spazio di supporto alla comunità Lgbtqia+ attraverso le attività di sportello legale, psicologico, salute, immigrazione e altri, e di formazione, con l’obiettivo di diffondere in maniera capillare la politica della non discriminazione e della parità di diritti per tutte e per tutti.

Alle 18 è previsto il taglio del nastro arcobaleno, a seguire interverranno l’assessora al welfare della Regione Puglia Rosa Barone, l’europarlamentare Mario Furore, la docente e rappresentante dell’Unifg Annamaria Petito, e la presidente e il vicepresidente de Le Bigotte Alice Rizzi e Valerio Carangella.

“Uno spazio particolarmente importante – dichiara la presidente Rizzi – per Le Bigotte e per la città, che non ha mai avuto una sede ufficiale e pubblica e che ora può finalmente accogliere tutte e tutti nella nuova e luminosa casa di Via Ciampitti, per dare continuità alle attività che l’associazione, al fianco delle altre partner di progetto, porta avanti da oltre dieci anni e per progettare insieme tutte le novità che scriveranno il futuro del nostro territorio e della nostra comunità”.

A pochi passi dal centro, in una zona viva e servita, adatta a tutte le fasce d’età, il Centro A.r.i.a. è pronto a farsi presidio di solidarietà e valorizzazione non solo dei principi della comunità ma anche del quartiere e della città tutta, che da sabato 18 marzo avrà un nuovo polo di giustizia sociale, oltre a diventare immediatamente quartier generale del prossimo Puglia Pride che si terrà a Foggia il 10 giugno, il cui comitato si riunisce attraverso assemblee aperte alla cittadinanza.

Successivamente ai riti di inaugurazione si terrà un piccolo rinfresco accompagnato da un 'Queer dj set' a cura dei volontari de Le Bigotte.