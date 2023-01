Anzano in festa per le gemelle centenarie Francesca e Maria: "Per noi è un dono di Dio"

Hanno riunito un paese intero nonché decine di parenti sparsi per il mondo. In una Anzano di Puglia in festa, Maria e Francesca hanno così celebrato il traguardo dei cento anni, circondate dall'affetto dei concittadini e dei parenti, molti dei quali provenienti dagli Stati Uniti.

Per nonna Francesca (Cecca per chi le vuole bene), arrivare a festeggiare i cento anni è un dono di Dio. Ricordando il suo paese quando è nata, Francesca rimpiange l'Anzano del passato che ora "non è più come prima", a causa dello spopolamento dei Monti Dauni

Non sono mancati, oltre ad una torta a forma di 200, il parroco del paese e il sindaco, nelle vesti ufficiali nonché di nipote di nonna Maria.