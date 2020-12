Tutolo che non ti aspetti. Così Babbo Natale strappa promesse ai bimbi in video-chiamata: "Fate i bravi, altrimenti vi porto i regali sfasciati"

Basta qualche biscotto e un bicchiere di latte per conquistare Babbo Natale, a Lucera. Ma i biscotti sono per le renne, Santa Claus preferisce "le crustole di mamma". Lo sanno bene i bambini che ieri sera hanno ricevuto una 'speciale' video-chiamata: quella di Babbo Natale in persona, che in diretta facebook ha assoldato nuovi 'elfi' tra i piccoli lucerini (e qualche foggiano).

Con lunga barba bianca, occhialini e classico vestito bordato di pelliccia, Babbo Natale è l'Antonio Tutolo che non ti aspetti, che si mette in gioco per strappare una promessa: "Fate i bravi. Se mi prendete in giro, vi porto tutti i regali sfasciati". La minaccia sembrerebbe funzionare.

Raccoglie desideri e dispensa auguri. Il regalo più difficile da reperire? "Voglia che sparisca questo Covid-19", chiede Noemi. Una sfida impossibile anche per lui. Poi sfida un bambino alla play-station: "Se quando vengo non dormi ti sfido. Ma se perdi non devi piangere: io sono forte", ammette. Al termine della sessione telefonica, la serata può dirsi conclusa: "Vado a letto divertito e felice", dice Tutolo. "Gli occhi meravigliati dei bambini sono la cura migliore per l'anima". Babbo Natale sarà nuovamente in video dalle 18 alle 21.