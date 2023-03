Il foggiano Antonio Russo eletto portavoce dell'Alleanza contro la povertà in Italia

L'Assemblea annuale dell’Alleanza contro la povertà in Italia, che riunisce oltre cinquanta soggetti sociali tra sindacati, ing e organizzazioni di rappresentanza dei comuni e del Terzo settore e che da dieci anni promuove politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro paese, venerdì scorso ha eletto il nuovo portavoce nazionale: è Antonio Russo. “Si apre quindi per l’Alleanza una nuova fase, non meno importante di quella delle origini, che presuppone un rinnovato nostro impegno nel Paese e sui territori. È tempo di un’Alleanza salda a coesa, all’altezza dei compiti che le abbiamo assegnato dieci anni fa e che sappia trasformare questa fase critica in una nuova opportunità politica e sociale, facendosi interprete di ansie e speranze di chi attende risposte chiare in tempi molto stretti. Siamo portatori di storie e approcci differenti che convergono però in un patto per la dignità umana che sta alla radice del nostro comune impegno" le prime parole del foggiano vicepresidente delle Acli.

Questo il commento del presidente delle Acli provinciali di Foggia, Valentina Scala: "L'alleanza rappresenta l’esperienza nazionale più significativa di lotta alla povertà e in un momento storico e politico di forte transizione, la nomina a portavoce del vicepresidente nazionale Acli, Antonio Russo, ci rassicura sul rinnovato impegno dell’Associazione nel Paese. Le Acli di Capitanata augurano ad Antonio Russo e all’Alleanza contro la Povertà di trovare interlocutori politici disponibili ad accompagnare l’Italia fuori dalla situazione di estrema difficoltà nella quale sei milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta. Siamo certi, conclude Scala che la storia associativa e personale del Vicepresidente nazionale Russo e la sua passione civile gli forniranno gli strumenti necessari per interpretare al meglio il nuovo compito al quale è stato chiamato".