Il coraggio di Antonino a Verissimo: "Mia madre ha l'Alzheimer, io sono il suo caregiver"

Classe 1983, Antonino Spadaccino, cantante di Foggia vincitore di ‘Amici’ di Maria De Filippi nel 2004 e dell’ultima edizione di ‘Tale e Quale Show’ condotto da Carlo Conti, nel salotto di Verissimo, nel corso della puntata andata in onda ieri pomeriggio, ha ripercorso la sua storia per personale e professionale.

Timido e coraggioso, “mi sono andato a prendere delle cose” ha evidenziato. A spingerlo ad intraprendere la carriera musicale è stato il padre, che dopo due tentativi falliti, lo spinse a ripresentarsi ai provini di Amici. “Ero un ragazzo cicciottello, sorridente, che veniva fuori dalla tv con un talento evidente, probabilmente non coincideva con le linee della discografia dell’epoca. Ci vendevano come pop star super perfette, confezionate, plastificate. Grazie a Dio le cose sono cambiate, ci ho sofferto”.

Non ha mai fatto mistero di aver subito body shaming e del suo orientamento sessuale. Ha parlato di sua madre, Rosa, che soffre d'Alzhaimer e che durante il Covid si è aggravata. "Sono il suo caregiver, ho trovato il modo per non farle vivere questa cosa come una colpa. L’Alzheimer non è una passeggiata. L’amore, la presenza, la tenacia e il coraggio riescono a riaccendere dei ricordi. E’ tanto difficile, ma ci sono dei momenti in cui torna lei e ti si riaccende il cuore. E’ bellissimo, non credo ci sarà qualcuno al fianco di mia madre che non sia io”

A Silvia Toffanin ha raccontato della sua convivenza, "disastrosa", di tre anni e mezzo: "Sono stato molto male, sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo. Adesso ho fatto spazio nel mio cuore, ho ritrovato la bellezza. C’è una persona che mi piace molto ma è impegnato. Siccome non sono un ruba mariti e quindi non se ne parla”. Ma ci spera.

Venerdì 13 esce il suo singolo ‘Comunque sia’.