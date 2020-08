Il Covid fa saltare anche il concerto di Max Gazzé a Candela: "Aumento dei contagi in provincia di Foggia"

Salta anche il concerto di Max Gazzè a Candela. Dopo quello di Elodie a Sant'Agata di Puglia, il Carpino in Folk e lo Stornara Rap, anche la cittadina dei Monti Dauni dovrà fare a meno del grande evento che era in programma a fine mese.

A darne notizia è il sindaco Nicola Gatta. "Nella giornata di ieri e questa mattina, dopo una serie di incontri con gli organizzatori, i responsabili della sicurezza e la produzione del concerto di Max Gazzé, si è convenuto di rinviare al 2021 l’evento in considerazione dell’aumento dei contagi in Provincia di Foggia negli ultimi giorni. I biglietti venduti saranno rimborsati già dalla prossima settimana"

L'autore di 'Favola di Adamo ed Eva', 'Mentre dormi', 'Una musica può fare' e 'Ti sembra normale', tornerà il prossimo anno. "Per noi sarebbe stato più facile annullare il concerto, ma non ci arrendiamo e non rinunciamo all’idea di ospitare in futuro grandi eventi a Torre Bianca, un luogo che stiamo valorizzando e che sarà destinato anche a questo tipo di iniziative" conclude il primo cittadino.