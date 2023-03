La Capitanata ricorda Francesco Marcone: "Non ha ottenuto giustizia ma noi non ci stancheremo di chiederla e di impegnarci"

Il 31 marzo di 28 anni fa Francesco Marcone, direttore dell'Ufficio del Registro di Foggia, venne freddato nell'atrio del palazzo dove abitava. Nove giorni prima aveva inviato un esposto alla Procura della Repubblica, denunciando truffe perpetrate da ignoti che, in qualità di falsi mediatori promettevano l'espletamento delle pratiche concernenti lo stesso ufficio, dietro pagamento. Operazioni di grossa portata che riguardavano esponenti della mafia foggiana. La modalità con la quale fu ucciso, due colpi di pistola alle spalle, richiama le tipiche esecuzioni di stampo mafioso, la maniera più sbrigativa per interrompere il suo lavoro di ricerca e di studio di quelle attività illecite, da lui denunciate. Nessun testimone, malgrado l'agguato fosse avvenuto nel tardo pomeriggio in pieno centro, nessuna traccia degli assassini.

A distanza di 28 anni dell'omicidio Marcone non si conoscono i nomi dei mandanti né degli esecutori materiali. Tuttavia, ciò non ha impedito alla sua figura di diventare simbolo di lotta e resistenza alla criminalità. Di coraggio nel ricacciare indietro ogni sua seduzione. Per questo, il presidio di Foggia di Libera è stato intitolato alla sua memoria. Mentre, a Cerignola, su un terreno confiscato alla mafia, la cooperativa sociale 'Pietra di scarto' ha fondato il Laboratorio di legalità 'Francesco Marcone'.

Proprio la cooperativa sociale del comune ofantino, venerdì 31 marzo, in occasione dell'anniversario dell'omicidio Marcone, insieme al Coordinamento provinciale di Libera, ha organizzato due momenti per ricordare il direttore dell'Ufficio del Registro.

In mattinata una rappresentanza dell’Istituto Comprensivo 'Di Vittorio – Padre Pio' di Cerignola visiterà il Laboratorio di Legalità 'Francesco Marcone', dove ascolterà la testimonianza dei figli Paolo e Daniela Marcone. Nel pomeriggio, a partire dalle 18.30, presso la 'Sala Mascagni' del Teatro Mercadante di Cerignola avrà luogo la presentazione del graphic novel 'Francesco Marcone. Un uomo onesto', edito da Round Robin. Ad accompagnarne il racconto ci saranno Paolo e Daniela Marcone, Giuseppe Guida, illustratore del libro, Gabriella Berardi, Responsabile del Polo Biblio-Museale di Foggia, Federica Bianchi, referente Provinciale di Libera e Ludovico Vaccaro, Procuratore Capo della Repubblica di Foggia.

“È importante per noi – afferma Pietro Fragasso, presidente di 'Pietra di Scarto' – fermarci e fare memoria di quello che è un compagno di viaggio silenzioso: l'uomo che ha ispirato parte della nostra storia e che continua a guidare il nostro impegno nell’agire quotidiano”.

“Le classi che ospiteremo in mattinata stanno partecipando al Progetto 'Più rossa d’amor', realizzato con il sostegno della Regione Puglia, che prende il nome del murale che racconta la passata di pomodoro realizzata nel nostro laboratorio: il Laboratorio di legalità 'Francesco Marcone'!. Sulla memoria di una pagina terribile della storia della nostra provincia, abbiamo costruito il nostro impegno che racconta la voglia di riscatto di un territorio”.

“La storia di Franco – afferma Federica Bianchi, referente di Libera Foggia - è la storia della città di Foggia e della sua incapacità di fare i conti con le collusioni tra mafia, imprenditoria e parti delle Istituzioni. Un’incapacità che impedisce tuttora di conoscere la verità sull’omicidio. Per noi è fondamentale tenere viva la sua memoria, una memoria che genera impegno per rendere la Capitanata una terra libera dalle mafie e dalla corruzione”.

“Franco non ha ottenuto giustizia ma noi non ci stancheremo di chiederla e di impegnarci. Lo dobbiamo a Franco, alla sua famiglia ed a tutte le vittime innocenti di mafia di questa terra”.

La giornata è organizzata in collaborazione con il Comune di Cerignola, che ha patrocinato le iniziative e con la Biblioteca Provinciale "La Magna Capitana". Per info: promozione@pietradiscarto.it.

Il ricordo di Marcone prevede un altro appuntamento il giorno prima, giovedì 30 marzo, a Foggia, con l'iniziativa 'Diritti in gioco', evento organizzato dal presidio di Foggia di Libera e dall'oratorio Centro Giovanile Salesiano, per "fare memoria, ricordare il Direttore dell'Ufficio del Registro e le altre vittime innocenti della provincia, affinché la loro memoria faccia germogliare frutti di consapevolezza e impegno", spiegano Federica Bianchi e Don Antonio Carbone, parroco della parrocchia 'Sacro Cuore'.

L’iniziativa prevede una testimonianza rivolta ai ragazzi e alle ragazze di Daniela e Paolo Marcone, figli di Francesco, e di rappresentanti delle Forze dell’Ordine che successivamente scenderanno in campo per giocare insieme una partita di calcio. A loro si aggiungeranno le studentesse che frequentano il corso di Scienze Motorie dell’Università di Foggia, che giocheranno una partita di calcio femminile con le ragazze del quartiere.

"La scelta di realizzare una partita tra ragazzi, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e volontari di Libera nasce dal fatto che, in una città che ha bisogno di rieducarsi, di riconoscersi, di tornare a sentirsi una squadra, crediamo che la disciplina sportiva possa giocare una partita significativa. Una partita - aggiungono Bianchi e Carbone - dove in qualche modo nessuno perde ma si vince insieme. Siamo convinti, infatti, che anche lo sport può educare al valore della memoria, della giustizia sociale, e del rispetto. Può insegnare che non si diventa migliori prendendo scorciatoie, urlando contro l’avversario, non accettando il verdetto; può insegnare a stare insieme, a conoscere il territorio e prendersene cura e diventare cittadini consapevoli".

Il programma prevede, alle ore 17.30 l'incontro con Daniela e Paolo Marcone, figli di Francesco Marcone, e le forze di polizia per uno scambio di domande e riflessioni. Alle ore 18.30, andrà in scena la partita di calcio in squadre miste, composte da ragazzi e forze di polizia e volontari di Libera nel campo di calcio in erba sintetica dell’oratorio.