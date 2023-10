La ministra Anna Maria Bernini a Foggia: inaugurerà il 24° Anno accademico dell'Unifg

L’Università di Foggia inaugurerà l’Anno Accademico 2023_2024, il 24° dalla sua istituzione, alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. La cerimonia si terrà martedì 31 ottobre, alle ore 11.00, nell’Aula Magna 'Valeria Spada' (Via R. Caggese, 1 – Foggia), alla presenza dei componenti della Comunità accademica, dei Rettori delle Università italiane e delle massime autorità civili, militari e religiose del Territorio.

“L’Inaugurazione dell’anno accademico è uno dei momenti più significativi per la nostra Comunità e, quindi, sono particolarmente lieto di annunciare la partecipazione, in qualità di ospite d’onore, del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. – Ha dichiarato il Rettore Lorenzo Lo Muzio - La cerimonia sarà l’occasione per riunirci come Comunità universitaria, per celebrare i successi e traguardi raggiunti, ma anche per delineare il percorso verso un futuro che auspico possa essere caratterizzato da nuove opportunità di crescita e sviluppo”.

La cerimonia si aprirà con il consueto corteo accademico e con l’esecuzione dell’Inno nazionale a cura del Conservatorio U. Giordano di Foggia diretto dal maestro Donato Della Vista. L’ensemble composto da Denise Graziano (soprano), Roberto Caputo (Basso), Giusi Riefoli (Flauto), Alessandro Battista (Clarinetto), M° Vincenzo Celozzi (Corno), Angelo Iatesta (Sax Baritono) eseguirà in chiusura dell’evento il Gadeamus igitur. A seguire, gli interventi della Presidente del Consiglio degli Studenti, Emanuela Vocino e della rappresentante del Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, Sara Perrella. Il Rettore Lorenzo Lo Muzio terrà la relazione inaugurale.

La prolusione dal titolo 'Finanza, etica e benessere sociale' sarà tenuta dal Direttore del Dipartimento di Economia e docente di Economia degli intermediari finanziari, Pasquale di Biase. La cerimonia si concluderà con l’intervento del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e con la consegna del Sigillo dell’Università.

La partecipazione alla cerimonia è su invito. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social unifg.

Per motivi di protocollo l'ingresso in Aula Magna sarà consentito entro le ore 10.30.