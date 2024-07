Anita Riganti nuovo presidente del Rotary Club 'Umberto Giordano'

Nell’incantevole scenario di Casa Freda, il primo luglio scorso il Rotary Club Foggia Umberto Giordano ha dato il via al nuovo anno rotariano 2024/2025 con una cerimonia - nota con il nome di ‘Scambio del martelletto’ - che va ben oltre il semplice passaggio di testimone.

Seguendo l'esempio del socio Rosario Magaldi, premiato con il ventisettesimo Premio della Pace per il suo instancabile impegno di volontariato con il Cuamm (a cui destinerà la somma di 1.500 euro del premio) - e con il quale ha promosso iniziative benefiche in Burundi, Kenya e Albania - il club ribadisce il suo impegno verso la cooperazione internazionale in ambito sanitario e culturale.

In questo contesto di rinnovato spirito di servizio, il passaggio del collare dal presidente uscente Nicola Cintoli alla neo presidente Anita Riganti simboleggia non solo la continuità, ma anche una nuova energia e visione per l’anno rotariano che si apre.

La cerimonia è stata arricchita dalla presenza di illustri autorità rotariane, tra cui l’assistente del governatore uscente Luigi Miranda e l’assistente del Governatore entrante Massimiliano Di Giuseppe, a testimonianza della rilevanza e dell’impegno del club all’interno del Distretto 2120.

Il nuovo Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2024/2025 è composto dal presidente Anita Riganti, vicepresidente Luciano Magaldi, segretario Antonio di Biase, tesoriere Leonzio Carrozzo, prefetto Paolo Di Fonzo, consigliere Maria Pia Liguori, Gloria Carneglia, Patrizia Mascolo, Presidente Incoming Irene Sasso, Past President Nicola Cintoli.

La neo Presidente Anita Riganti, nel suo discorso inaugurale, ha citato le parole della Presidente del Rotary International Stephanie Urchick, che ha scelto come tema per il suo anno ‘La magia del Rotary’. “Non fraintendetemi: non porremo fine alla polio o porteremo la pace nel mondo agitando una bacchetta e pronunciando parole magiche. Dipende da noi. Siamo noi a creare la magia con ogni progetto completato, ogni dollaro donato e ogni nuovo socio”.

Il nuovo direttivo si propone di proseguire con la tradizione del club, focalizzandosi su temi come la promozione e l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, l’inclusione attraverso lo sport e l’arricchimento culturale. La serata ha rappresentato un momento di forte emozione e di rinnovato impegno per tutti i soci e le socie del club, una squadra coesa pronta a scrivere una nuova pagina di storia rotariana sotto il motto di Urchick, valorizzando ogni occasione per fare la differenza nelle comunità locali e globali. “Il nostro obiettivo è di creare una vera magia con ogni nostra azione" ha dichiarato Anita Riganti.