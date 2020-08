A Vieste nasce 'Animal Help': il servizio Whatsapp per segnalare animali feriti o in difficoltà

Nasce 'Animal Help', il numero del Comune di Vieste (3791453813) per segnalare tramite Whatsapp animali feriti o in difficoltà. Il numero è valido solo per le emergenze nel Comune di Vieste e per tutto il periodo estivo sarà attivo dalle ore 7 alle ore 24. Successivamente l'orario sarà modificato.

Da mezzanotte alle 7 si potrà chiamare il 112 o 113, come previsto dalle leggi vigenti. Si ricorda che:

il cittadino deve limitarsi a segnalare, non gli è consentito, infatti, prelevare animali dal territorio;

un animale vagante in salute e non in pericolo non è necessariamente da prelevare.

Al fine di poter intervenire nel più breve tempo possibile, si invita a seguire il seguente procedimento in caso di ritrovamento animali, utilizzando solo WhatsApp e non la chiamata: inviare posizione di dove si trova l'animale, inviare video/foto dell'animale, 3) inviare un breve messaggio di spiegazione della situazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo la valutazione del caso con Asl, insieme ai volontari della Lndc, Giacche Verdi e Protezione civile 'Pegaso', la Polizia Locale stabilirà l'intervento più appropriato. La segnalazione al numero 'Animal Help' non sostituisce la segnalazione scritta presso il comando di polizia locale, che potrà essere fatta successivamente a quella tramite Whatsapp.