Due foggiani nella classifica di Forbes: sono tra i cento giovani leader d'Italia del futuro

Passione, coraggio e determinazione sono i tre pilastri che hanno permesso ad Andrea Chirolli, classe 1998, Lorenzo Pinto, classe 1997 e Francesco Salvatore, classe 1997 di essere nominati nella classifica di Forbes tra 100 giovani leader d’Italia del futuro 2023. Futura (https://www.futura.study/it), la startup Ed-Tech di cui Andrea Chirolli, Lorenzo Pinto e Francesco Salvatore sono rispettivamente CEO, CTO e CPO, è stata fondata nel 2020 per supportare gli studenti nella preparazione e nel superamento dei test di ammissione universitari, grazie a percorsi aggiornati e personalizzati su tutte le materie d’esame.

Dopo aver guadagnato la fiducia di LVenture Group, che li ha inseriti nel proprio programma di accelerazione, il progetto Futura ha avuto una crescita inarrestabile, chiudendo nell’estate 2022 il più grande seed round EdTech italiano, pari a 1.8 milioni di euro, grazie ad investitori e fondi del calibro di United Ventures, Exor Seeds e Ithaca Ventures e registrando una crescita del fatturato oltre tre volte superiore rispetto al 2021. Oggi la startup Ed-Tech Futura realizza modelli di intelligenza artificiale per rivoluzionare il processo di apprendimento, creando percorsi personalizzati a 360°, che si adattano alla velocità di studio di ogni studente. Nel mercato italiano, Futura è attiva con il brand Accademia dei Test, ramo dell’azienda che aiuta gli aspiranti medici nella preparazione per il superamento al test di ammissione a medicina, e il brand Futura.GMAT, specializzato nella preparazione al test GMAT.

In meno di tre anni, Futura ha raggiunto più di 5000 studenti, vanta una community di oltre 40mila studenti e conta un team di 35 persone, tutto under 30. "Essere parte della classifica dei giovani italiani che si sono distinti per la propria intraprendenza e per aver avuto il coraggio di investire nei propri ambiziosi e rivoluzionari progetti, è per noi non solo motivo di orgoglio ma ci motiva ancora di più a supportare gli studenti nel raggiungimento dei propri sogni, migliorando la nostra offerta formativa e cercando di venire incontro a tutti i nuovi bisogni", - commenta Andrea Chirolli.