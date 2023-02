'Tutte le strade portano a teatro': il progetto degli Amici della Musica vince il bando di valorizzazione culturale della Regione

Altro prestigioso successo per l’Associazione Amici della Musica di San Severo che è risultata vincitrice del Bando Pubblico Regionale: ‘Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale – turismo. attività di promozione e formazione del pubblico’ con il progetto ‘Tutte le strade portano a teatro. Nuovi spazi per ascoltare, leggere, scrivere’.

Il progetto selezionato, tra quelli pervenuti da tutta la Regione, prevede la realizzazione di cinque laboratori multisensoriali che si svolgeranno tra febbraio e maggio nella città di San Severo, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore con l’intervento di oltre 300 partecipanti e un team di 10 esperti conduttori. Grande soddisfazione del presidente dell’Associazione Amici della Musica prof.ssa Gabriella Orlando che dichiara: “L’iniziativa artistica-culturale consisterà in percorsi di formazione del pubblico, specie di quello giovanile, collegati ai concerti della 54^ Stagione Concertistica 2023. Saranno valorizzati luoghi particolari come un antico frantoio, centri storici, oratori e centri diurni. Prevediamo una nutrita partecipazione di pubblico con ricadute interessanti per lo svolgimento della Stagione Concertistica in corso. L’Associazione Amici della Musica, forte dei suoi quasi 60 anni di vita, si riconferma ancora una volta un rilevante punto di riferimento culturale dell’intera provincia in quanto gode di grandi riconoscimenti da parte della Regione Puglia e del Ministero della Cultura”.

Il comitato scientifico del progetto selezionato è composto dalla prof.ssa Orlando, professore ordinario presso il Conservatorio “Giordano” di Foggia, dalla dott.ssa Yvonne Grimaldi, tutor di Teatro e Interculturalità presso la Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione dell’Università di Bologna - Campus di Forlì, dalla prof.ssa Michela Celozzi, didatta del Sistema nazionale delle orchestre giovanili e infantili italiane, dalla dott.ssa Elisabetta Montedoro, digital marketing manager, dalla dott.ssa Giovanna Sderlenga, musicoterapeuta.

È prevista anche la partecipazione nei laboratori dello scrittore Raffaele Niro e degli attori Luigi Zampini e Luigi Minischetti.

Il bando è inserito nella ‘Operazione finanziata a valere sul Fsc 2014-2020 – Patto per la Puglia – Asse di intervento IV - Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale’.