Foggia e provincia: tutte le altre notizie del giorno

Scuola Protezione Civile: ecco il nuovo CTS

La Provincia di Foggia, nella sua costante attenzione alla sicurezza dei cittadini, dal 2012 ha istituito la Scuola di Protezione Civile, con statuto approvato dal Consiglio Provinciale. La scuola opera su due livelli: il primo rivolto agli studenti e alle giovani generazioni; il secondo destinato agli operatori e ai volontari.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi statutari e la programmazione didattica, si è resa necessaria la nomina del nuovo Cts, il Comitato Tecnico Scientifico, che avrà il compito di svolgere consulenza e monitoraggio, nonché di promuovere azioni quali la scelta dei docenti attraverso bandi pubblici e la definizione dei percorsi didattici.

Inoltre, il Cts avrà ulteriori responsabilità come l'informazione e la promozione del percorso formativo, la consulenza tecnico-scientifica durante il percorso formativo e il monitoraggio interno. Sarà composto da 6 membri esperti in materia di Protezione Civile: Aniello Costantino Montoro in qualità di presidente, Michele Augello alla Promozione e Formazione; Gaetano Di Lillo al Monitoraggio; Matteo Perillo, al Rapporto con le istituzioni; Michele Scarabino alla Pianificazione e Felice Totaro all'Area amministrativa finanziaria.

Nasce un nuovo Centro Operativo Comunale

La Città di San Nicandro Garganico ha finalmente un nuovo Centro Operativo Comunale, con sala operativa di Protezione Civile. L'inaugurazione è avvenuta ieri sera in via dei Sanniti, nei locali al piano terra dell'Isc 'D'Alessandro-Vocino'.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Matteo Vocale, il responsabile del Servizio comunale di Protezione Civile Pietro Bortone, il presidente dell'Avers Michele Scarabino, assessori e funzionari del Comune, volontari e rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle associazioni locali. Ospiti di primo piano il Capo di Gabinetto del Prefetto di Foggia Angelo Caccavone e il Presidente del Comitato di Protezione Civile della Regione Puglia Maurizio Bruno.

Il nuovo ufficio comunale, che sarà attivato in caso di emergenze, sarà anche nuova sede dell'Avers. Oltre ad una sala radio, agli uffici e al magazzino, dentro ci sono un'area briefing e conferenze, un reparto cucina con una foresteria, per un totale di oltre 400 mq di struttura operativa, a cui è annesso anche un garage per il ricovero mezzi.

La presenza del viceprefetto Caccavone, che ha marcato un momento di riflessione sul ruolo importante e rigoroso della Protezione Civile nei comuni e del presidente Bruno, che ha evidenziato l'importanza del volontariato, è stata accompagnata da attestati di vicinanza e di apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Comune di San Nicandro Garganico in tema di Protezione Civile.

"Abbiamo voluto far convivere questa struttura con una scuola come strategia di grande valore: abituare i ragazzi all'importanza della Protezione Civile e fare acquisire confidenza con questo mondo, significa formare cittadini del domani sempre più responsabili. Grazie ai volontari dell'Avers per il grande lavoro nel recupero di quei locali, fatiscenti, abbandonati e in preda ai vandali, che ora vedono una nuova e utile luce" il commento del sindaco Matteo Vocale.

Il nuovo direttore del Consorzio 'Servizi Sociali'

Con delibera del 28 dicembre 2023, il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio di Funzioni e Servizi per l’Integrazione e l’Inclusione sociale Fg2 dell’Ambito territoriale di San Marco in Lamis - a cui fanno capo anche i comuni di San Giovanni Rotondo, Rignano e San Nicandro Garganico - Costanzo Cascavilla, professionista del Welfare ed ex sindaco di San Giovanni Rotondo, è stato nominato direttore del Consorzio, l'organo manageriale a cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuali per il perseguimento dei fini del Consorzio, svolgendo tutte le attività funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio.

Il 28 luglio 2023, durante la prima seduta del Consiglio di Amministrazione, era stato eletto il presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella persona di Vincenzo Villani, mentre il prof. Michele Crisetti, primo cittadino della città di San Pio, era stato eletto presidente dell'assemblea dei sindaci.

Energia a basso costo per la Caritas e le famiglie

Nascerà sul tetto della sede della Caritas Diocesana di San Severo l’impianto di pannelli fotovoltaici gestito dalla prima Comunità Energetica Rinnovabile Sociale Cers di San Severo, che fornirà energia a basso costo per tutti i servizi, dalla mensa al centro di ascolto, dalla lavanderia al magazzino, dalle docce agli uffici e ad alcune famiglie del posto in condizione di povertà energetica.

L’impianto, finanziato in parte dalla 'Fondazione Con il Sud', che attraverso un bando consentirà la creazione di nove Cers nel Mezzogiorno d’Italia - una nel rione Candelaro di Foggia e l’altra a San Severo - nasce dalla necessità del mondo cattolico di far fronte alle povertà energetiche in continua crescita guardando con particolare attenzione alla cura del creato, più volte sollecitata da Papa Francesco, e dalla passione per la natura, l’ambiente e la sostenibilità di tre giovani ingegneri: Lorenzo Caseri, Antonio Miglio e Leonardo Pistillo, alcuni di loro con radici a San Severo, che hanno dato vita alla startup 'Hivergy' per la realizzazione dell’impianto e della Comunità energetica sociale.

Antonio Miglio, responsabile del progetto, ha spiegato: "I pannelli fotovoltaici che saranno collocati sulla parte Sud-Est del tetto della Caritas Diocesana avranno una potenza totale di 30 kilowatt picco (potenza istantanea massima producibile), con una produzione totale annua stimata in oltre 36mila kwh/anno e l’impianto sarà ceduto in comodato di uso gratuito alla Comunità energetica di San Severo per tutta la durata della vita della Cer stessa".

Oltre alla Caritas, a beneficiare della comunità energetica rinnovabile sociale saranno alcune famiglie del posto che vivono una situazione di povertà energetica.m Dice don Andrea Pupilla, Direttore della Caritas Diocesana di San Severo: "Per il momento, l’energia prodotta a basso costo, oltre che per i servizi della Caritas (che andrà a risparmiare circa 4mila euro l’anno, rientrando, così, della spesa iniziale nell’arco di 4 anni), sarà destinata solo a sette nuclei familiari, che già sono assistiti dalla Caritas attraverso l’emporio solidale 'Don Felice Canelli', ma contiamo con il tempo di arrivare almeno".

Il saluto di Mons. Vincenzo Pelvi in Questura

Questa mattina la Polizia di Stato ha accolto Mons. Vincenzo Pelvi, ex arcivescovo di Foggia-Bovino, che ha voluto salutare le poliziotte ed i poliziotti nel corso di un incontro tenutosi in Questura. Negli ultimi due anni il Presule, in diverse occasioni, ha celebrato la Santa messa per i poliziotti foggiani.Il Questore, insieme a tutto il personale, lo ha ringraziato per l’affettuosa vicinanza.

"Diamo quegli spazi all'Accademia Belle Arti"

Nunzio Angiola, Stefania Rignanese e Antonino Foti, sull'annuncio della presidentessa del Consiglio comunale di Foggia circa il ritorno delle commissioni e dei gruppi consiliari all’interno di Palazzo di Città, negli spazi del terzo piano - "che negli ultimi anni sono diventati per lo più un deposito di cianfrusaglie, oggetti in disuso e di nessun valore" - commentano. "Gli spazi che in precedenza destinati ai gruppi e alle commissioni, collocati nello stabile su cui insiste la prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Foggia, vengano destinati alla stessa Accademia che opera in condizioni di totale disagio, per manca degli spazi vitali necessari a svolgere con dignità la propria mirabile funzione istituzionale” chiedono gli esponenti del progetto Foggiapiù.

Angiola, Rignanese e Foti chiosano: “Per usare le stesse parole della presidente del Consiglio, si dia un piccolo segnale di cambiamento nella direzione del decoro e del rispetto delle Istituzioni, questa volta a favore di una delle massime istituzioni formative della provincia che è la più grande in Puglia, che offre un’ampia e qualificatissima offerta formativa e che conta numerosi iscritti".

Approvato il Bilancio preventivo della Provincia

Il commento del presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti:

"Quando a parlare sono i fatti. Questo è un altro dei nodi disfunzionali che siamo riusciti a sbrogliare e su cui abbiamo lavorato in questo primo anno di attività: l’approvazione del bilancio preventivo dell’Ente 2024-2026 avvenuto il 27 dicembre scorso. Nonostante il differimento al 15 marzo 2024 del termine stabilito per legge, siamo riusciti ad approvare entro fine anno il bilancio, delineando un grande successo per l'amministrazione provinciale e dimostrando il nostro impegno costante nel garantire una gestione finanziaria trasparente e responsabile.

Nonostante le risorse notoriamente esigue e i tagli previsti dalla nuova Finanziaria del Governo, la presentazione e l'approvazione tempestiva del bilancio di previsione sono fondamentali per programmare e finanziare adeguatamente le attività e gli investimenti futuri che riguardano il territorio e i cittadini della provincia di Foggia. Grazie alla nostra determinazione e alla stretta collaborazione con la dirigenza e tutti gli uffici provinciali, siamo riusciti a superare le difficoltà e ad assicurare che il bilancio venisse presentato in tempo.

Questo risultato è un segnale tangibile del nostro impegno a svolgere un ruolo di guida nella gestione delle risorse pubbliche e a garantire il benessere e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio".

Il Comune di Foggia aderisce ad 'Avviso Pubblico'

Il Comune di Foggia ha aderito all’associazione nazionale 'Avviso Pubblico, Enti Locali e Regioni contro mafia e corruzione'. La volontà anticipata dalla sindaca Episcopo sin dal suo insediamento, è stata formalizzata nel corso della riunione di Giunta che si è svolta questo pomeriggio a Palazzo di Città.

“I concetti di legalità e trasparenza non possono limitarsi a semplici affermazioni ma necessitano di azioni concrete. Per questo abbiamo ufficialmente aderito alla Carta di Avviso Pubblico, un impegno preso in campagna elettorale e formalizzato con un atto di Giunta. Aderiamo ai principi e alle indicazioni di Avviso Pubblico perché crediamo fermamente che una rigenerazione sociale non può che partire dalla casa comunale, dando sostanza ai proclami e agli impegni ed eliminando le barriere comunicative e relazionali tra la pubblica amministrazione e i cittadini”.

Nella riunione odierna la Giunta ha definito anche l’adesione all’Associazione Rete dei Comuni Sostenibili. Tra le altre decisioni assunte oggi dalla Giunta: l’atto di indirizzo per la collocazione delle attività delle commissioni consiliari e degli uffici dei vari gruppi politici che compongono l’assise consiliare presso i locali attualmente liberi al III piano della sede di Corso Garibaldi; la costituzione, nell’ambito del Corpo di Polizia Locale del 'Reparto Volo Uas Polizia Locale – Protezione Civile della Città di Foggia'.

Il nuovo reparto sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza nelle prossime settimane.