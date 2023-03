Alternanza scuola-lavoro, il 'Marconi' sigla un accordo con Admo e Avis

Per la prima volta, a Foggia, alcune associazioni del Terzo Settore siglano un accordo con un istituto scolastico.

È stata firmata, infatti, una convenzione per il Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) dal presidente di Admo Puglia Maria Stea, da Alessandro Giallella, presidente Avis Comunale Foggia e la dirigente scolastica del Liceo Scientifico 'G. Marconi' di Foggia Piera Fattibene. Il Pcto avrà una durata complessiva di tre anni (90 ore) in cui saranno trattati, con l’ausilio di specialisti e formatori, i seguenti temi: i corretti stili di vita, il volontario come “cittadino attivo” e la “cultura del dono”.

Tale iniziativa ha come obiettivo quello di parlare di volontariato e di cultura della donazione come elementi fondamentali della società, coinvolgendo i giovani studenti e raccogliendo le loro idee. L’età media dei volontari e dei donatori si è alzata di molto, il linguaggio dei giovani è cambiato pertanto questa esperienza dovrebbe essere uno scambio di proposte, idee e stimoli per le nostre associazioni e gli studenti. I corsi si terranno a partire dal nuovo anno scolastico e coinvolgeranno alcuni alunni del triennio. Le attività saranno teorico-pratiche presso la sede Avis Foggia e l’ausilio di Antonio Placentino, che coordinerà il percorso formativo.