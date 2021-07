Alluvione a San Marco in Lamis, l'arcivescovo Pelvi: "Uniamoci in preghiera invocando la protezione divina"

L'arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, mons. Luigi Pelvi, scrive al sindaco e agli abitanti di san Marco in Lamis, esprimento sentimenti di profonda vicinanza per la "catastrofica alluvione". "Con profonda tristezza e preoccupazione seguo le notizie che giungono in queste ore. Uniamoci in preghiera, invocando la protezione divina, scorgendo nel buio delle vicende umane i segni della benevola presenza di Dio Creatore. Insieme confidiamo nella provvidenza del Padre Celeste"