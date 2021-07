"È uno dei più bei borghi d'Italia", Alessia Marcuzzi torna nella 'sua' Roseto: "Dovete venire in questo posto meraviglioso"

A pochi giorni dall'annuncio del suo divorzio da Mediaset, dopo 25 anni, Alessia Marcuzzi ha fatto ritorno a Roseto Valfortore, il comune di cui è originaria sua nonna, per una breve vacanza con parte della sua famiglia e un po' di amici, tra cui l'attore e conduttore Fabrizio Biggio

"Questa è Roseto Valfortore, che meraviglia. È il Paese dove ho passato un sacco di estati della mia infanzia. E sono tornata con parte della mia famiglia, tutti i cuginetti. È uno dei borghi più belli d'Italia. Dovete venire in questo posto meraviglioso".

Nelle ultime ore la Marcuzzi ha pubblicato una serie di storie su Instagram mentre gira a spasso per Roseto. Un autentico spot per il comune dei Monti Dauni.

"Sulla pagina Facebook del Comune di Roseto, è stato inoltre pubblicato un video in cui la conduttrice "dirige" l'esecuzione del Complesso bandistico 'Città di Roseto': "Questa mattina, in occasione della festa in onore di Sant'Antonio abbiamo un direttrice d'orchestra d'eccezione".