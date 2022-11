Foggia sul tetto del mondo con Alessandro: lo studente del Volta è l'unico italiano a vincere il 'Leonardo 4 Children'

C’è anche un foggiano tra i dieci ragazzi vincitori di un premio al ‘Leonardo 4 Children 2022: Climate, Equality & Peace, iniziativa promossa dalla fondazione ‘Carano 4 Children’, nata con l’obiettivo di responsabilizzare bambini e giovani in Europa ed in tutto il mondo per affrontare le questioni del cambiamento climatico, dell’uguaglianza sociale, compresa l’uguaglianza di genere, e della pace tra le persone, sostenendo i bambini bisognosi attraverso l’educazione artistica e scientifica.

L’iniziativa senza fini di lucro “Leonardo 4 Children” prevede concorsi che rappresentano una sorta di “Premio Nobel” per i bambini. I concorsi “Leonardo 4 Children 2022” si focalizzano sui temi del clima, dell’uguaglianza e della pace e includono tre categorie, una delle quali, intitolata ‘Arte & scienza su clima, uguaglianza e pace’ (destinata ai ragazzi dai 13 ai 18 anni) ha visto tra i premiati il foggiano Alessandro Larivera, unico ragazzo italiano a vincere il concorso.

Ai candidati si chiedeva di utilizzare la propria creatività e le proprie capacità artistiche e scientifiche per creare un proprio progetto originale che integra arte e scienza su uno o più dei seguenti temi: azione per il clima e sostenibilità ambientale, uguaglianza sociale inclusa la parità di genere e pace tra le persone, affrontando il problema ed eventualmente proponendo una soluzione.

Alessandro ha proposto un’opera artistica che trattava i temi della pace, dell’uguaglianza e dell’emergenza climatica. La premiazione si è tenuta nella giornata di venerdì 29 ottobre a Bruxelles. L'edizione 2022 ha visto la partecipazione di 482 bambini e ragazzi provenienti da 16 paesi che hanno presentato 102 opere che integrano arte e scienza, portando il numero totale di partecipanti a quasi 2000 bambini e ragazzi dalla prima edizione del 2019.