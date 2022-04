Alberto Curci, da Foggia al riconoscimento nella culla della danza europea: il suo progetto di ricerca premiato in Germania

Il talento, l’inventiva e la capacità di ‘studiare’ l’universo-danza attraverso linguaggi e mondi nuovi. Queste le caratteristiche che hanno portato il Ministero della cultura tedesco a premiare il progetto di ricerca del foggiano Alberto Curci, ballerino professionista e coreografo, che dallo scorso settembre si è trasferito ad Essen, nella zona NordRhein - Westfalen, in Germania. Un progetto che fonde le nuove scoperte scientifiche nell'ambito della meccanica quantistica e della fisica con i princìpi della danza. Ovvero, uno studio su quanto le vibrazioni possano influenzare il corpo in movimento nell'ambito dello spazio-tempo, e come il tempo possa essere diversamente percepito da ciascuno. “Si tratta - spiega Curci - di una borsa di studio che viene concessa agli artisti freelance, con residenza nel distretto della Nrw, che dimostrano di operare attivamente nel settore delle arti in Germania e in Europa”.

Moltissimi artisti residenti in Germania hanno presentato domanda, ma solo una piccola percentuale è riuscita ad ottenere la borsa: “Per me è un traguardo molto importante: sono arrivato qui in punta di piedi, con una gran dose di umiltà ma con tanta voglia di fare. È il primo passo importante in territorio tedesco, nella culla della danza di respiro europeo”. Curci, 33 anni, ha iniziato a studiare danza presso la scuola ‘Danzarèa’ di Foggia, nel 1997. Nel 2002 si è innamorato della break dance, pur continuando a studiare anche altri stili di danza, seguendo workshop con insegnanti italiani e stranieri. Nel 2015, ha ricevuto dall'Università di Cambridge un riconoscimento per i traguardi artistici raggiunti e dal 2021 è diventato ufficialmente ideatore, tecnico e interprete di coreografie. Il trasferimento ad Essen è avvenuto nel settembre scorso: “Sono cresciuto con il mito di questa città. Dopo aver avuto diverse esperienze lavorative all'estero, sentivo il profondo bisogno di comprendere meglio la visione dell'arte e della danza europea. Volevo e continuo a voler crescere umanamente, artisticamente e professionalmente. Ed Essen è il posto perfetto per farlo”, spiega.

Il suo progetto è ambizioso: “Tutto ciò che esiste nell'universo è composto da atomi e tutto ciò che esiste nell'universo vibra, e quindi può, anche in minima parte, influenzare il tempo e lo spazio. Grazie agli studi di Albert Einstein sappiamo che il tempo è relativo, cioè il tempo è un concetto variabile e non è un dato assoluto per ognuno di noi; ognuno lo sperimenta a modo proprio, seppur con variazioni impercettibili. C'è quindi un legame profondo tra il movimento nello spazio e il passare del tempo. E grazie a questa scoperta abbiamo una delle rivelazioni più incredibili della storia: la distinzione tra passato, presente e futuro non può che essere un'illusione”, si legge nella presentazione del progetto. “Immaginiamo il concetto di ‘adesso’: come infinitesimi fotogrammi di un film, i momenti si susseguono l'uno con altro fino a formare l'istante esatto in cui leggiamo questo scritto. Ma poiché spazio e tempo sono legati, la percezione che avremo di essi sarà diversa a seconda del movimento, delle vibrazioni e della velocità che utilizziamo o subiamo in questo esatto istante. Ritengo quindi estremamente interessanti gli spunti che questi studi possono apportare alla comprensione del movimento del corpo e a come esso viene percepito dallo spettatore durante una performance artistica”.

Adesso non resta che reclutare i danzatori e avviare il lavoro, pescando dalla Tanz Station di Wuppertal o dall'università delle arti Folkwang di Essen Werden: “Ho tempo fino ad ottobre per presentare ciò che ho in mente di creare. La tematica ha bisogno innanzitutto di sperimentazione e studio di ogni particolare. Sarà una bella sfida, sia per me che per i performer che interpreteranno il concept. Il mio obiettivo è gettare delle solide basi per una compagnia indipendente”, spiega. Nonostante le opportunità che sta cogliendo ad Essen, Curci non ha troncato i rapporti con Foggia: “Volente o nolente il mio cuore è lì. Ho avuto modo di collaborare per anni con realtà, persone e associazioni culturali fantastiche, tra cui il Teatro della Polvere, Alexis Arts, la Crew Slup, il Teatro Regio di Capitanata e il Centro Igiene Musicale. Purtroppo il nostro non è un territorio facile, non solo per l'arte ma per tantissimi aspetti che tutti i miei concittadini conoscono. Il mio è un rapporto di amore/odio: Foggia insegna tanto, nel bene e nel male. In estate terrò un workshop in Capitanata, ma devo ancora organizzare le date. Per quanto riguarda eventuali spettacoli, invece, dovrò attendere la conclusione della ricerca/performance, sperando di riuscire ad organizzare almeno una data in Italia, ovviamente nella mia città. Vorrei tanto condividere questo traguardo con i miei concittadini, nella mia terra, con le persone che amo”, conclude.