La voglia di rivalsa dei carcerati 'Al di là delle sbarre'. Talienti: "Nessuno deve restare ai margini"

Luigi Talienti, insegnante carcerario presso la casa circondariale di Foggia per 16 anni, racconta nel libro 'Al di là delle sbarre' la sua esperienza con i carcerati, quanto ci sia, in alcuni casi, la voglia di rivalsa e quanto si possa fare per il reintegro dopo la reclusione. Emarginazione e abbandono istituzionale sono le prime testimonianze che si è voluto evidenziare, nei confronti di chi ha espiato la propria pena.

Oltre a Luxuria, che ha moderato l'incontro, interverranno il magistrato presso la Procura di Foggia Vincenzo Maria Bafundi, il presidente della cooperativa Salute Cultura e Società Antonio Vannella, il presidente Anpis Puglia Antonio Lo Conte e il segretario dell’associazione Libertà civile Giammarco di Biase. "Dopo alcune fortunate presentazioni letterarie e compositi interventi effettuati con alcune associazioni del territorio, dopo giornate dedite al tema della pace e altri interventi in cui abbiamo portato la nostra voce e la nostra identità, torniamo a occuparci di libri che stimolano dibattiti e riflessioni – argomenta Alessio Lusuriello, presidente dell’associazione Libertà civile –. Torniamo con l’intento di proseguire da dove avevamo lasciato, ovvero dalla ne- cessità quasi drammatica di riavvolgere il nastro delle idee e delle buone intenzioni, di ricominciare a instillare in questa città il sano dubbio che ci siano ancora spazi per il dialogo, per il confronto, per la crescita e l’elevazione del dibattito urbano e sociale. Dobbiamo stimolare un dibattito civile che provi ad andare oltre la delusione e lo scoramento collettivi Foggia ha bisogno so-prattutto di autostima, per ripartire e ritrovare lo spessore che merita".