L'avvocato di Tortora, il sottosegretario Sisto e altri illustri ospiti a Foggia per i 15 anni dell'Aiga

Si terrà giovedì 23 giugno, presso l’Auditorium Santa Chiara, dalle ore 14:30, l’evento celebrativo dei 15 anni della Sezione Aiga di Foggia.

L’evento – patrocinato da Aiga Nazionale, Università degli Studi di Foggia, Consiglio Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati di Foggia, Regione Puglia, Provincia di Foggia e Comune di Foggia – dal titolo “Il Giurista, l’Avvocato, l’Uomo”, vedrà illustri relatori del mondo dell’Avvocatura, della Magistratura, dell’Accademia, delle Istituzioni e della Politica, confrontarsi sulla figura dell’Avvocato e sullo stato dell’arte della Giustizia in Italia ed in particolare in Capitanata.

Ospite d’eccezione sarà l’Avvocato Raffaele Della Valle, già difensore di Enzo Tortora in quello che è certamente stato uno dei più noti casi di errori giudiziari nel nostro Paese, il quale con il suo entusiasmo e la sua passione per la Professione di Avvocato racconterà la Sua pluriennale esperienza professionale oltre a farci immergere nella vicenda umana che ha riguardato il noto caso Tortora.

Rilevantissima, inoltre, la partecipazione all’evento del Sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto e dell’Onorevole Carla Giuliano, Componente della Commissione Giustizia alla Camera, la cui presenza sarà certamente un importante momento per confrontarsi con gli autorevoli rappresentanti delle Istituzioni del Tribunale di Foggia, nelle persone del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Consiglio dell’Ordine, circa lo stato dell’arte della Giustizia in Capitanata, in particolar modo per ciò che concerne le questioni dell’edilizia e della geografia giudiziaria.

Saranno presente, altresì, vertici delle rappresentanze dell’Avvocatura, nella figura del Presidente Nazionale Aiga, di un Consigliere del Consiglio Nazionale Forense, del Segretario dell’Organismo Congressuale Forense, i quali si confronteranno con il mondo dell’Accademia e della Magistratura in ordine alla figura dell’Avvocato ed al suo ruolo nella nostra Società.

“La Sezione Aiga di Foggia, con questo evento celebrativo dei propri 15 anni dalla sua fondazione, mira a ridare centralità alla figura dell’Avvocato, la cui imprescindibile funzione, unitamente al ruolo che l’Aiga riveste nel mondo dell’Avvocatura, impone una riflessione seria sulla sua figura, nella triplice, e al contempo unica, veste di Giurista, di Avvocato, e di Uomo. Siamo lieti – prosegue il Presidente di Aiga Foggia, l’avvocato Mario Aiezza – di poter ospitare un parterre di relatori così nutrito e composito, con l’auspicio che all’esito dell’incontro del 23 giugno possa da un lato rinnovarsi la fiducia nell’Avvocatura, nella consapevolezza della sua determinante funzione, e dall’altro possano emergere spunti costruttivi per una Giustizia nel nostro territorio che sia più efficace ed efficiente”.

L’evento, gratuito ed aperto alla Cittadinanza, prenderà avvio alle re 14:30, presso l’Auditorium Santa Chiara

Hanno contribuito alla realizzazione dello stesso la Banca Popolare Pugliese, la Seac-All In Giuridica, Avvocati Telematici, le Aziende San Giovanni di Dio e Adtm e l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari.