Monte Sant'Angelo non ce l'ha fatta: la Capitale della Cultura 2025 sarà Agrigento

Niente da fare per Monte Sant'Angelo, la città dei due Siti Unesco guidata da Pierpaolo D'Arienzo. Sarà Agrigento la Capitale della Cultura 2025. Non è bastata l'audizione del 27 marzo, del progetto 'Monte in Cammino', a convincere la giuria presieduta dal presidente Davide Maria Desario e composta da 7 esperti del mondo della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica.

In prima fila insieme ai colleghi delle altre città candidate, il sindaco si è congratulato con il primo cittadino della città siciliana, seduto al suo fianco.