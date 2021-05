Vaccini, in arrivo scorte maggiorate di oltre il 50% per la provincia di Foggia. Sul Gargano week-end di open day per gli ultrasessantenni

Per concludere la campagna vaccinale delle persone ultrasessantenni, tra venerdì e domenica si terranno giornate dedicate, ad accesso libero, durante le quali sarà somministrato il vaccino Johnson & Johnson, per il quale è prevista una sola dose.

Dalla prossima settimana aumenteranno di oltre il 50% le scorte di vaccini destinate alla Asl Foggia. Ciò consentirà anche di incrementare le forniture per i medici di medicina generale, destinate alla vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili.

Sono 343.919 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale. Di queste, 230.623 sono le prime dosi; 113.296 le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale.

Sono 2.206.392 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 93.3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.363.815.

