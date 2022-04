L’emozione di Adriana e Vito davanti ai tulipani: “Danza e fiori ci hanno riportato al nostro Venezuela”

Dal Sudamerica si sono trasferiti da poco a Bari, per una nuova vita in Italia. In visita a Foggia, per ammirare il campo ‘Tulipani di Puglia’, a Cascina Savino, Adriana e Vito sono stati travolti dalla musica, quella delle loro radici, e dalle emozioni regalate dai ballerini del collettivo romano ‘Dare to share’ (in città fino a questa sera, con lo spettacolo ‘Mind the gap’, al Teatro della Polvere), che ieri mattina si sono esibiti tra i fiori, nell’anfiteatro di paglia.

I loro occhi si sono illuminati alle prime note di ‘Gracias a la vida’, che è un po’ la colonna sonora della loro vita: “E’ stata una grandissima emozione”, spiega Adriana. “La musica e il ballo ci hanno trasportato un’altra volta nell’America Latina”, aggiunge Vito. “I ballerini, con i loro movimenti sono riusciti a manifestare tutto ciò che è universale. Ci hanno riportato in quei luoghi, che noi conosciamo bene, attraverso la musica, la danza e i fiori” | IL VIDEO

