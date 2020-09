Acquedotto Pugliese lancia la campagna sierologica per i dipendenti

Acquedotto Pugliese promuove la campagna sierologica per contrastare la diffusione del contagio da Covid 19. Una misura di prevenzione del Welfare AQP rivolta a tutto il personale dipendente. Un’iniziativa volta a garantire una tutela puntuale e concreta per coloro che ogni giorno lavorano a servizio di Acquedotto Pugliese e della controllata ASECO e anche indirettamente a quanti collaborano e interagiscono con il mondo AQP.

Nell’ambito del programma di screening, su base volontaria, saranno predisposti punti di campionamento presso le otto sedi territoriali, Bari (entrambe le sedi), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Trani e Calitri, e presso i 5 impianti di potabilizzazione, dove si procederà al prelievo ematico necessario per l’esecuzione del test.

I campioni prelevati saranno inviati alle tre strutture territoriali della rete Covid: l’istituto di Igiene del Policlinico di Bari, laboratorio di Patologia Clinica dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce e laboratorio di Patologia Clinica dell’Ospedale Riuniti di Foggia. I prelievi seguiranno un calendario prestabilito, secondo le indicazioni delle strutture sanitarie.

Un’iniziativa quest’ultima che si va ad aggiungere al piano di sicurezza già in corso che prevede la disponibilità di dotazioni anti contagio, gel igienizzanti e una massiccia campagna informativa sulle contingenti modalità di lavoro.

Attualmente in Acquedotto Pugliese le attività proseguono in presenza e da remoto, grazie al telelavoro, secondo le indicazioni del Governo e delle parti sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

“Abbiamo a cuore la salute delle nostre persone. Per questo stiamo promuovendo una iniziativa di welfare così importante. Le persone sono il nostro cuore pulsante, sono loro che ogni giorno continuano a far crescere il territorio e le comunità servite. Il loro benessere è sempre al primo posto”. Il commento del Coordinatore Amministrativo e Direttore del Personale AQP Pietro Scrimieri e del Coordinatore Industriale e Direttore Reti Impianti AQP, Francesca Portincasa.