Poligrafico, un team di esperti e ricercatori a Foggia: banconote e documenti più sicuri e sostenibili

Un team integrato costituito da ricercatori e tecnici sarà impegnato nei prossimi anni in attività di ricerca e sintesi di materiali impiegati nella realizzazione di prodotti di sicurezza, come documenti, banconote e contrassegni per la tracciatura di filiera, aventi caratteristiche di biodegradabilità, provenienza da fonti rinnovabili e a basso impatto ambientale