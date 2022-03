Rifugiati ucraini in arrivo dal confine, Cerignola apre loro le porte: "Solidarietà verso i popoli oppressi"

Cerignola è pronta ad accogliere 50 rifugiati ucraini, messe a disposizione le strutture comunali. Lo annuncia il sindaco Francesco Bonito: “Ringrazio tutti i volontari che in queste ore si stanno organizzando per ospitare cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Cerignola dimostra di avere un cuore grande: parrocchie, associazioni, privati cittadini si mettono in moto come segno di solidarietà verso i popoli oppressi. L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione strutture comunali per l’accoglienza dei nostri fratelli ucraini affinché possano trovare migliori condizioni di vita”, spiega.

Il sindaco invita la cittadinanza a segnalare agli uffici comunali, che a loro volta informeranno la Prefettura di Foggia e la Asl, eventuali ospiti già presenti sul territorio al fine di monitorare e gestire questa fase emergenziale legata al conflitto in Ucraina. “Da venerdì scorso sono serrati i contatti con la Prefettura di Foggia per organizzare la macchina degli aiuti”, aggiunge il vicesindaco Maria Dibisceglia. “Alcuni volontari cerignolani hanno preso in affitto un autobus, si sono recati al confine ucraino, in Polonia, e hanno strappato alla guerra circa 50 persone tra donne e bambini che saranno ora ospitati in diversi comuni della Provincia di Foggia”.

“È necessario che chiunque abbia già messo a disposizione dei rifugiati alloggi o posti letto ci informi in tempi rapidi perché siano attivate le procedure amministrative e sanitarie. Non possiamo restare immobili rispetto ad una catastrofe così grande e come Comune ci siamo già attivati dalla settimana scorsa”, aggiunge l’assessore ai servizi sociali Dibisceglia. “Da parte nostra, come prescritto dalla Prefettura, abbiamo messo a disposizione le strutture comunali idonee all’accoglienza. Dopo la generosità dimostrata durante la pandemia, Cerignola mostra ancora una volta il lato migliore di sé rimboccandosi le maniche in maniera determinata e silenziosa”, concludono Bonito e Dibisceglia.