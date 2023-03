La Capitanata fa il tifo per Accadia: è tra i 16 comuni italiani candidati per ospitare 'Jazz'Inn'

Accadia (Fg) è tra i 16 territori italiani che sono stati selezionati su 73 partecipanti per diventare la “Capitale italiana dell’innovazione 2023”. La Fondazione Ampioraggio, organizzatrice da anni dell’evento chiamato 'Jazz’Inn', chiede ora di votare per i comuni così da selezionarne solo 6 (3 al nord e 3 al sud) per scegliere i due Comuni vincitori che ospiteranno le 2 tappe dell'evento. La manifestazione ha lo scopo di stimolare investimenti (e non spesa improduttiva) e di innovare concretamente i metodi e i modelli di sviluppo per invertire le tendenze negative e restituire valore alle potenzialità delle nostre aree interne.