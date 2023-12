Pini abbattuti nel parco giochi di via Marconi: "Fermare strage di alberi iniziata nel 2020"

Numerosi abitanti della cittadina garganica ci stanno contattando in questi giorni allarmati dagli abbattimenti di alberi nel parco giochi di via Marconi a Vieste – spiega Maurizio Marrese Presidente del WWF Foggia.

In questo importante polmone verde crescono circa trenta pini di rilevanti dimensioni che offrono refrigerio durante l’estate ma anche un senso di bellezza e di appartenenza dei residenti del quartiere. Purtroppo in questi giorni alcuni esemplari sono stati abbattuti o malamente potati nonostante il progetto, per quanto a noi noto, facesse esclusivamente riferimento a “potature” (che già di per sé sono pratiche sconsigliate sui pini).

Facciamo, per l’ennesima volta, appello al buon senso del Sindaco Giuseppe Nobiletti, ricordano quanto sia importante il verde pubblico per una città e che i pini o le conifere in generale siano specie arboree che non vanno potati in quanto l’intervento cesorio di potatura aumenta il rischio di malattie del legno, indebolendo l'albero e riducendone la stabilità (con conseguenti rischi per l’incolumità pubblica e costi di manutenzione).

Il D.M. 10.03.2020 emanato dal Ministero dell'Ambiente prevede i “criteri ambientali minimi” relativamente al servizio di progettazione di nuova area a verde o riqualificazione dell’area già esistente; un elemento di grande importanza riportato nel D.M. infatti è la garanzia che i servizi di progettazione e manutenzione delle aree verdi siano commissionati a personale dotato di competenze tecniche idonee a effettuare i corretti interventi evitando interventi dannosi che compromettono lo stato di salute delle piante con aggravio dei costi per la comunità. Per questi e altri motivi il WWF rileva quanto sia importante un’attenta valutazione professionale prima di condannare un albero all’abbattimento, soprattutto oggi che conosciamo l’importanza dei servizi ecosistemici che offrono le specie arboree in città.