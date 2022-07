Pugno duro contro i padroni incivili, sindaco promette “multe salatissime”

“Non è normale trovare tutti i giorni questo schifo”. Non usa mezzi termini il sindaco di Zapponeta, Vincenzo Riontino, che ha mostrato in un video le deiezioni canine abbandonate sul lungomare (“Oggi vi faccio vedere una cosa poco piacevole”).

A parte richiamare al senso civico i suoi concittadini, ha dato mandato alla Polizia Locale di “effettuare i controlli e di multare i proprietari dei cani che deturpano il decoro urbano”. Promette “multe salatissime” ai padroni che non raccolgono i bisogni degli amici a quattro zampe. Ricorda ai proprietari che è obbligatorio portare con sé il kit per raccogliere le deiezioni.

“Io amo gli animali immensamente, ho a casa due gatti, e so benissimo l’amore che riescono a trasmettere – ha premesso il sindaco Riontino - ma averli comporta anche alcuni obblighi, come il rispetto dell’ambiente che, purtroppo, non sto registrando sul nostro territorio. Bisogna amare gli animali, ma bisogna amare anche l’ambiente. Non se ne può più”.