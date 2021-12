A14, chiuso definitivamente il Punto Blu del casello di Foggia

Su decisione della società Autostrade per l’Italia, a partire dall'11 ottobre scorso nove ‘Punto Blu’ che gestiscono il servizio Telepass, sono stati definitivamente chiusi: tra questi c’è anche quello del casello di Foggia sulla A14.

Lo sportello era stato già chiuso il 15 marzo; peraltro nella notte tra l’11 e il 12 aprile era stato oggetto di un furto. La decisione rientra nella strategia legata all’aggiornamento delle modalità di erogazione dei servizi finora erogati dal Punto Blu, nell’ambito del più ampio processo di trasformazione digitale avviato con il piano industriale della società

Da qualche giorno infatti, per agevolare gli utenti e permettere una più rapida risoluzione delle pratiche correlate al pedaggio, è stato creato uno spazio digitale accessibile da questo link, per gestire i rapporti di mancato pagamento, la fatturazione del pedaggio e delle tessere v Viacard prepagate, i rimborsi per il pedaggio legati a problematiche al casello. Anche Telepass, che fino ad ora si era appoggiata ai Punto Blu per erogare i servizi legati al sistema di telepedaggio, sta rivedendo le proprie modalità di gestione.

Telepass ha fatto sapere che per tutte le operazioni finora svolte nei punto blu chiusi, i clienti possono continuare a gestire in autonomia le principali operazioni dell’abbonamento Telepass, come ad esempio il cambio Iban o l’aggiornamento dei dati e delle targhe tramite l’app Telepass o attraverso l’area riservata del sito internet. La società sta inoltre prevedendo il rafforzamento della propria presenza territoriale attraverso l’attivazione dei cosiddetti Telepass Point, punti di prossimità istituiti presso le stazioni di servizio carburanti e le tabaccherie.