Apricena, spinta alla differenziata: arriva il centro comunale di raccolta rifiuti

Giornata di inaugurazioni ad Apricena. Questa mattina è ha preso ufficialmente il via il nuovo centro comunale di raccolta realizzato su Contrada Imperatore. Interamente realizzato con fondi regionali, attraverso l’utilizzo di contenitori specifici permetterà di incrementare la differenziata. Si tratta di un’area chiusa, video sorvegliata ed alimentata con pannelli solari che sarà aperta tutti i giorni e dove ogni cittadino potrà conferire oltre all'umido, carta, plastica, vetro e alluminio, anche medicinali scaduti, accumulatori, oli esausti, rifiuti infiammabili raccolti in appositi contenitori.

In mattinata, inoltre, è stata anche intitolata a Luisa Fantasia, donna vittima innocente di mafia uccisa a Milano il 14 giugno del 1975 la piazza situata tra via Rosselli e via Colombo.

“Abbiamo consegnato alla città altri due gioiellini - ha detto il sindaco Antonio Potenza – che ne migliorano ancora la qualità della vita e che lanciano due messaggi importanti: il rispetto dell’ambiente e il ricordo/memoria per le vittime di mafia. La presenza di tanti bambini ci inorgoglisce e continua a stimolare ogni attività del nostro percorso amministrativo”.