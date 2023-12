La seconda possibilità passa dalla cultura: 100 volumi in due ore donati all'Aiga per i detenuti

A due ore circa dall’avvio dell’iniziativa ‘Culturale è Libertà’, sono oltre un centinaio i libri - per lo più romanzi, ma anche alcuni manuali e fumetti - che tanti operatori della giustizia e singoli cittadini hanno donato all’Aiga - Associazione Italiana Giovani Avvocati - di Foggia, per arricchire la biblioteca del carcere di Foggia.

L’iniziativa è partita questa mattina, con un punto di raccolta allestito nel Tribunale di Foggia (Sezione Civile), e proseguirà per tutta la giornata di domani, 13 dicembre. “Attraverso questo semplice gesto, il dono di un libro, pensiamo si possa contribuire concretamente a realizzare la funzione rieducativa e risocializzante della pena, così come previsto dall’articolo 27 della nostra Carta Costituzionale”, spiega la presidente della sezione Aiga di Foggia, avv. Simona Lafaenza.

Avvocati, magistrati e dipendenti del Tribunale hanno colto appieno lo spirito dell’iniziativa: “Tanti colleghi hanno donato anche libri nuovi, scelti e comprati appositamente per l’occasione. Non si tratta, infatti, di una iniziativa volta ad 'alleggerire' o 'svecchiare' la propria libreria, ma di un modo per far pervenire un messaggio, condividere un’idea attraverso un libro”, continua.

“Come Aiga, abbiamo sempre avuto a cuore il mondo penitenziario e sosteniamo l’importanza dell’accesso alla cultura negli istituti di pena”, continua Lafaenza. “La nostra azione, infatti, non è solo indirizzata alla formazione e alla politica forense, ma cerchiamo sempre di uscire dalle aule del Tribunale sostenendo azioni di sfondo solidaristico che siano in linea con i nostri principi”.

L’evento ha avuto una grandissima risonanza, anche tra le scuole e biblioteche comunali della Capitanata, che hanno riservato numerosi libri per i detenuti dell’istituto di via delle Casermette: “Se la cultura può aprire una finestra sul mondo, la lettura di un singolo libro può aiutare chiunque ad uscire dallo stallo, avere una visione più ampia del mondo, sperare in qualcosa di meglio”.

Tra i volumi fatti recapitare in mattinata, c’è anche quello scelto e donato dall’avvocato Mario Aiezza, recentemente nominato responsabile nazionale dell’Onac, Osservatorio Nazionale Aiga sulle Carceri. “Una nomina di assoluto prestigio e rilievo, per la quale ringrazio il Consiglio direttivo nazionale e il presidente Aiga Nazionale, avv. Carlo Foglieni. Rappresentare l’Onac è un impegno e una responsabilità”, spiega Aiezza.

“Nel biennio precedente l’organismo è riuscito a realizzare il ‘Libro Bianco’ sulle carceri che, raccogliendo le criticità e le problematiche patite nelle carceri italiane (qui la visita all’istituto penitenziario di Foggia, ndr), restituisce lo stato dell’arte e fornisce il punto di partenza per cercare di riformare l’ordinamento penitenziario, agendo anche su quello penale, da un punto di vista sostanziale, per evitare una visione carcero-centrica”, aggiunge.

“Il mondo delle carceri continua, quindi, ad essere attenzionato da Aiga per la sua rilevanza anche sociale: portare la cultura in cella non è una cosa scontata; dare una seconda possibilità lo è ancora meno, ma noi come Aiga ci crediamo, e tanto”, conclude.

I libri raccolti verranno fatti recapitare al carcere di Foggia nella prossima settimana, e messi subito a disposizione dei detenuti. Alla consegna parteciperà una delegazione di Aiga Foggia, tra cui l’avvocato Mario Aiezza, nuovo responsabile nazionale Onac e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, l'avvocato Gianluca Ursitti, che ha patrocinato l’iniziativa. Sarà presente la direttrice della casa circondariale di Foggia, Giulia Magliulo e una rappresentanza dei detenuti.