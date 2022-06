Foggia celebra Francesco Saverio Positano, il giovane militare morto ad Herat schiacciato da un 'Bufalo'

Il 23 giugno prossimo a Foggia verrà ricordato il caporal maggiore capo dell'Esercito Italiano, Francesco Positano, morto ad Herat, in Afghanistan, schiacciato da un mezzo in movimento, il 'Bufalo'. Aveva appena 29 anni. Quella fu la sua terza e ultima missione di pace (leggi i dettagli).

A dodici anni dalla tragedia, l'associazione sindacale 'Libera Rappresentanza dei Militari', ha deciso di celebrare il giovane foggiano nel centro sportivo a lui dedicato, con un quadrangolare tra le sigle sindacali di forze armate e forze dell’ordine.

Si comincerà alle 17 con il ritrovo per tutti gli invitati presso il centro sportivo Positano, via Luigi Miranda 3/b Foggia. Dopo, alle 17.30, ci sarà il discorso di benvenuto e l'inizio del quadrangolare. Alle 19 la Santa Messa in onore di Positano e deposizione di una corona, sulle note del silenzio ai caduti. Alle 20 l'omaggio a Luigi e Rosa, i genitori di Francesco e a tutte le autorità civili, militari, religiose e Vin d’Honneur. Alle 20.40 la finalissima del torneo quadrangolare e la premiazione degli atleti.