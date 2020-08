Ventuno anni di UniFg: i laureati honoris causa 'abbracciano' l'ateneo dauno. Limone: "Scriviamo insieme la storia”

Buon compleanno Unifg! Sono passati 21 anni dal 5 agosto 1999, storica data che segnò l’autonomia dell’Università di Foggia con la firma del decreto dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica On. Ortensio Zecchino.

Fu un giorno importante per tutto il territorio che da questo momento in poi ha iniziato a contare su una prestigiosa istituzione, cresciuta nel tempo con la sua città e la provincia. Per ricordare questo importante appuntamento molti illustri protagonisti racconteranno il loro legame con Unifg nel format che verrà trasmesso sulle pagine social Unifg (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e YouTube).

“L’Università di Foggia oggi può mostrare un percorso consolidato e di qualità – ha affermato il rettore prof. Pierpaolo Limone – e per i 21 anni di autonomia abbiamo pensato che l’augurio migliore dovesse essere affidato a chi l’Unifg l'ha vissuta come percorso di studi e professionale o come prestigioso riconoscimento. Una festa che parte dai laureati e protagonisti illustri per coinvolgere tutti i nostri studenti, i docenti, il personale tecnico-amministrativo e l'intero territorio che ogni giorno affianca la comunità universitaria per scriverne insieme la storia”.

Per questo, oggi, sintonizzandosi sugli account ufficiali di ateneo, sarà possibile ascoltare gli auguri dei laureati honoris causa Dacia Maraini, Patrizio Oliva, don Luigi Ciotti, Renzo Arbore e Carlo Verdone (quest’ultimo ricorderà il riconoscimento al padre Mario). Il mondo dello sport sarà rappresentato da Antonio Conte, dottore Unifg nel 2008 e già CT della nazionale di calcio italiana e dai laureati-atleti iscritti al programma ‘Doppia carriera’: Elena Di Liddo, Alessandro Fierro e Francesco Fortunato.

Nel format troverà spazio anche la testimonianza di chi l’Unifg l'ha rappresenta dal primo momento: il creativo Claudio Grenzi, ideatore del logo raffigurante un particolare della reintegra dei tratturi del reggente Ettore Capecelatro (1651) e il giornalista Filippo Santigliano, tra i primi ad annunciarne la nascita dalle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno, di cui è il capo della redazione foggiana.

In questi decenni l’Università di Foggia è andata oltre i confini territoriali, conquistando traguardi e ambiti riconoscimenti per i suoi quasi 11.000 iscritti e proponendo 32 Corsi di Laurea tra triennali e magistrali, implementati quest’anno da Lingue e Culture Straniere e Patrimonio e Turismo Culturale afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici e dal corso di laurea magistrale in Scienze Biotecnologiche, degli Alimenti e della Nutrizione Umana afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie. Con questa iniziativa, il giovane, ma già tanto accorsato ateneo apre il suo ‘album di famiglia’ dando vita a una entusiasmante narrazione da parte di chi porterà sempre nel curriculum e nel cuore un pezzo della propria storia.