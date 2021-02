20 nuovi alloggi popolari: così San Severo fa fronte all'emergenza abitativa, oggi la posa della prima pietra

Con la posa della prima pietra, si è dato il via ai lavori di catierizzazione, per l realizzazione di 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra via Giovanni Guareschi e via Mario Carli,a San Severo.

Alla presenza dell'assessore alle Politiche abitative della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio, del vicepresidente regionale Raffaele Piemontese, del sindaco di San Severo Francesco Miglio e di Donato Pascarella, amministratore unico dell’agenzia regionale per la Casa e l’Abitare – Arca di Capitanata, si è dato il via ai lavori per la realizzazione di un progetto destinatario di un finanziamento di € 3.083.600, per far fronte all'emergenza abitativa di San Severo.