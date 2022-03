L'associazione 'Avvocati Garganici' compie vent'anni: "Al lavoro per la riapertura del Tribunale di Rodi"

Il prossimo sabato, 12 marzo, ricorre il XX anniversario della costituzione dell?Associazione Avvocati Garganici. Il direttivo ha deliberato per la celebrazione di una santa messa, anche a suffragio degli avvocati iscritti all?associazione scomparsi in questo ventennio. La messa verrà celebrata nella chiesa madre di Vico del Gargano, da sei parroci (uno per ogni paese facente parte del ?circondario? dell?Ufficio del giudice di pace di Rodi Garganico).

È prevista la partecipazione di autorità civili (i sindaci di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico e Vico del Gargano), del presidente del Tribunale di Foggia, del procuratore capo di Foggia, del presidente del Consiglio dell?Ordine degli avvocati di Foggia, di numerose autorità militari e avvocati del Gargano e della capitanata tutta. L?Associazione Avvocati Garganici è stata inizialmente costituita per la promozione della formazione professionale forense e la organizzazione di attività culturali giuridiche e di servizi diretti a garantire ed assicurare agli associati l?esercizio ottimale della professione forense. Sta di fatto che a seguito dell?entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (D.Lgs. 155 e 156 del 2012), essa principalmente si sta adoperando per la riapertura del Tribunale di Rodi Garganico, essendo quello del Gargano nord, il territorio più penalizzato a livello nazionale dalla detta riforma.