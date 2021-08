Dieci scatti, mille cartoline e altrettanti pensieri spediti nel mondo: l'iniziativa per riportare vita e colore nel bosco di Lucera

L'iniziativa: a partire da oggi, 8 agosto, sarà possibile acquistare, al costo di 1 euro, cartoline artistiche con immagini e prospettive inedite dei siti, luoghi e scorci più suggestivi del centro federiciano. Il denaro raccolto verrà utilizzato per acquistare nuovi arbusti da mettere a dimora nel bosco

Dieci immagini, mille cartoline e altrettanti pensieri spediti per il mondo o lasciati nel cassetto, per rinvigorire e tutelare il bosco di Lucera. E’ l’iniziativa lanciata dall'associazione ‘A' cuperte de Natale’, in collaborazione con la locale ProLoco di Lucera: a partire da oggi, 8 agosto, sarà possibile acquistare, al costo simbolico di 1 euro, cartoline artistiche con immagini e prospettive inedite dei siti, luoghi e scorci più suggestivi del centro federiciano.

Il denaro raccolto verrà utilizzato per acquistare nuovi arbusti da mettere a dimora nel bosco. “In questo periodo di incendi che colpiscono un po' ovunque la nostra terra, l’iniziativa ‘1000 cartoline per il bosco di Lucera’ assume un valore ancora più importante”, spiegano gli organizzatori. “Il bosco di Lucera è ridotto in cenere e questa è solo la prima delle tante iniziative che hanno lo scopo di portarvi nuovamente respiro e colore”.

Sulle cartoline sono presenti immagini inedite delle bellezze storico-artistiche lucerine: si tratta di 10 scatti realizzati da Francesca Conte, dronista freelance, che è andata alla ricerca di nuove prospettive da cui ammirare i nostri beni culturali. “L'iniziativa è dedicata anche ai lucerini che vivono in altre regioni con lo scopo di destinare loro le cartoline e, al contempo, di contribuire attraverso l'acquisto di una cartolina all'acquisto di alberi”. Le cartoline potranno essere acquistate presso la sede della ProLoco di Lucera, in piazza Nocelli a Lucera.

Terminata la vendita, l’intenzione è quella di acquistare arbusti di alberi autoctoni - Ontano nero, Crespino, Carpino bianco e Bagolaro - in luogo di alberi resinosi, che bruciano più facilmente. “I prezzi sono estremamente competitivi: si va dall'1,1 euro per piante dai 30 ai 50 centimetri ai 3 euro per le piante di dimensioni superiori a 80 centimetri. Questo è solo un primo passo verso una serie di attività e iniziative a favore del nostro bosco”, aggiunge il presidente dell'associazione ‘A' cuperte de Natale’, Luigi Conte.

“Invitiamo tutti a comprare una cartolina e di spedirla a qualche caro lucerino che abita lontano da Lucera. Vorrei fare un appello alle istituzioni locali e all'amministrazione comunale, affinché si interessino di più al territorio ma soprattutto al nostro bosco, polmone verde della città. Il binomio istituzione e associazioni funziona, ma ad interessarsi in maniera decisa dovrebbe essere la prima”, conclude Conte.