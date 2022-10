Vico del Gargano c’è: torna il 'calendario solidale' per dare uno schiaffo al randagismo

Anche quest’anno è pronto il calendario solidale 2023, un'iniziativa che nasce sia per sensibilizzare verso la tematica del randagismo sia per garantire cibo e cure a cani e gatti randagi di Vico del Gargano grazie al ricavato, infatti, l’odv un fido per amico di Vico del Gargano ha nel cuore e nell’anima più di 60 cani che accudisce quotidianamente, senza contare le cucciolate e le emergenze del momento, una vera e propria numerosa famiglia meridionale.

Negli ultimi 6 anni, ad esempio, sono state salvate con bellissime adozioni dalle strade del paese, più di 150 randagi, inoltre è continua la disponibilità e la collaborazione con l'Asl locale nel progetto delle sterilizzazioni per far fronte comune e cercare di arginare questo fenomeno. Ci si auspica più controlli e monitoraggi sul territorio per un’educazione rapporto uomo – animale sempre più corretto ed esemplare.

Tantissimi cagnolini e gattini ci allieteranno per 12 mesi ricordandoci quanto è bello e gratificante salvare una vita adottando, perfetti testimonial delle tante meravigliose adozioni di cui sono i protagonisti fortunati, ai loro adottanti vanno tutti i ringraziamenti, grandi supporter dei volontari e di tutti gli invisibili ancora in cerca di casa.

#adottanoncomprare #noallabbandono #limportanzadisterilizzare #perchèmettereilmicrochip sono solo alcune dei temi cruciali che vengono affrontati e troverete anche tante altre informazioni utili; come diceva Mahatma Gandi “I cani randagi non cadono dal cielo. Sono il risultato della pigrizia, dell'indifferenza e dell'ignoranza di una società crudele e malata. E quando diventano un problema, ciò è dovuto alla nostra ignoranza e mancanza di compassione" quindi non giriamoci dall’altra parte.

Il calendario solidale sarà spedito in tutta Italia e oltre, perché l’amore e la solidarietà non hanno confini, sarà possibile prenotarlo scrivendo all'associazione su whatsapp al 377 5911840 o all'email odvunfidoperamico@gmail.com. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web, cliccando qui.