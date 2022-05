Cani in spiaggia dopo il Covid: diritti e doveri

Dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia, in queste settimane hanno riaperto tutte le spiagge italiane e tutti i lidi pubblici e privati e migliaia di turisti italiani e stranieri con i propri cani al seguito si sono riversati o si riverseranno a partire dal ponte del 2 giugno sulle spiagge italiane comprese quelle dei fiumi e dei laghi.

L'Italia ha a disposizione oltre 8mila km di spiagge ma non esiste una normativa univoca sull'accesso dei bagnanti con i cani al seguito. Per ovviare questo inconveniente l'Aidaa associazione italiana difesa animali ed ambiente anche quest'anno grazie all'apporto dei suoi esperti ha messo a punto una serie di consigli sui diritti e doveri dei bagnanti con il cane al seguito sulle spiagge italiane, ricordando comunque che prima di accedere alle spiagge private è buona cosa informarsi di cosa prevedono i singoli regolamenti.

Le regole generali a cui attenersi

Per raggiungere la spiaggia libera con il nostro cane è consentito il passaggio sia sulla battigia che attraverso gli stabilimenti balneari, il cane deve comunque sempre essere al giunzaglio corto (metri 1,5) e con museruola al seguito.

Ogni comune deve indicare con appositi cartelli la presenza di spazi di spiaggia libera destinati ai bagnanti con cani al seguito, in questo caso è proibito portare il cane in spiagge non autorizzate, mentre si può portare il cane ovunque se non vi sono spiagge libere a loro dedicate.

I divieti e i relativi cartelli devono essere sempre segnalati con riferimento al decreto, alla legge regionale o alla ordinanza comunale o della guardia costiera qualora non vi sia quella indicazione i cartelli sono illegali.

Il cane in spiaggia deve essere tenuto al guinzaglio corto e con museruola al seguito e comunque si deve garantire sempre l’acqua e l’ombra ed è assolutamente vietato tenere i cani al sole specialmente nelle ore di maggior calore

Portare sempre paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni dei cani, cosi come è obbligo rimuovere i propri rifiuti portandoli con se se non vi sono appositi cestini di raccolta quando ci allontaniamo dalla spiaggia.

I cani possono entrare in mare sempre tranne nei casi di divieto esplicito ed indicato.

Avere sempre e comunque rispetto per il prossimo, compresi quelli che non amano i cani. Se si è in spiaggia mista occorre tenere sempre il proprio cane con sé.

Fate attenzione alle zampe del cane e non portatelo a spasso sull'asfalto o sulla sabbia bollente nelle ore di maggior caldo.