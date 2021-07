I pet da adottare a Foggia: tutti i cani ospiti dell'associazione A Largo Raggio

Scopri tutti gli animali in cerca di una nuova famiglia a cui dare tanto amore e affetto

Estate è sinonimo di sole, gioia e spensieratezza da condividere, e perché non insieme a un amico peloso? Avere un pet al proprio fianco ci fa sentire bene, perché è in grado di riempire le nostre giornate di amore e affetto.

Se sei alla ricerca di un amico a 4 zampe con cui trascorrere le tue giornate, sei nel posto giusto. Ecco tutti i pet in cerca di casa ospiti del canile A Largo Raggio.

TOM

Anni: 4 mesi e mezzo

Sesso: maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: futura taglia media che indicativamente arriva sui 20/25 kg. Si affida chippato, vaccinato e con trattamenti antiparassitari.

Info: A Largo Raggio

LISA

Anni: 3 anni circa

Sesso: femmina

Genere: Meticcia

Malattie: non presenti

Su di lei: è stata trovata per strada in procinto di partorire; i suoi cuccioli sono stati adottati. Lisa è una cagnolina giovane di taglia piccola, sui 10 kg, timida, ma buona e dolce. Si affida chippata, vaccinata, sterilizzata e con trattamenti antiparassitari.

Info: A Largo Raggio

PONGO

Anni: 3 mesi e mezzo

Sesso: maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: futura taglia medio grande sui 25 kg. Si affida chippato, vaccinato e con trattamenti antiparassitari.

Info: A Largo Raggio

A Largo Raggio

A Largo Raggio è il rifugio municipale del Comune di Foggia dove trovano ospitalità tanti pet abbandonati. A prendersi cura di loro vi sono i volontari del canile, che donano a tutti gli ospiti a quattro zampe le cure di cui hanno bisogno, e anche tanto amore e affetto.

Chi è interessato alle adozioni può contattare i volontari di A Largo Raggio scrivendo una email all'indirizzo: alargoraggio@gmail.com oppure visitando la pagina Facebook.