Come pulire e disinfettare la cuccia del cane con prodotti naturali

Prendersi cura del proprio animale domestico significa anche pulire e disinfettare la sua cuccia. Ecco alcuni consigli per farlo in modo naturale, nel rispetto del tuo amico peloso e dell'ambiente

Convivere con un cane riempie la vita di allegria e gioia, ma al tempo stesso comporta un impegno quotidiano perché è compito del padrone prendersi cura dell'amico peloso.

Oltre alla sua alimentazione, è fondamentale anche la pulizia della cuccia in modo da garantire al pet un ambiente sano, privo di germi e batteri che mettono in pericolo la sua salute e quella di chi lo circonda.

Ecco alcuni consigli utili per pulire e disinfettare la cuccia in modo naturale.

Cuccia da esterno

Esposta alle intemperie la cuccia da esterno deve essere lavata accuratamente sia all’interno sia all’esterno. Tra i prodotti naturali, è sufficiente una soluzione composta da acqua e sapone di Marsiglia. Una volta imbevuta la spugna all’interno del composto, passala su tutte le pareti.

Il sapone di Marsiglia è in grado di disinfettare efficacemente e in modo naturale, perché non contiene sostanze tossiche e nocive. Una volta eliminato l’eccesso, non resta che lasciarla asciugare il giardino e Fido sarà pronto a trascorrere le giornate al suo interno.

Cuccia in stoffa

Con la cuccia in stoffa, invece, può essere tranquillamente lavata a mano.

Ecco come: immergila all’interno di una bacinella, con acqua calda e disinfettante naturale, con prodotti di origine naturale come l’olio di menta e l’olio di Neem che hanno un’azione disinfettante e antiparassitaria. Dopo di ciò, risciacqua tutto con abbondante acqua e lascia asciugare al sole.

Oltre alla cuccia, è necessario pulire anche il materassino per eliminare acari, polvere, peli ed eventuali insetti. Se desideri optare per una soluzione naturale ti consigliamo di procedere con acqua, aceto e bicarbonato.

Come profumare la cuccia

Dopo aver lavato e disinfettato la cuccia, è bene profumarla con oli essenziali. Puoi utilizzare diversi oli, come lavanda, camomilla e rosa; un'altra opzione è spruzzare una soluzione di aceto bianco o di mele e succo di limone per eliminare ogni odore sgradevole e disinfettare le superfici della cuccia.