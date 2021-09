Noemi e Samba: i pelosi in cerca di casa a Foggia

Settembre è ormai alle porte e, come sempre, segna un nuovo inizio. Se anche tu vuoi cominciare in modo diverso la nuova stagione, perché non accogli un pet in casa? Se sei alla ricerca di un amico a 4 zampe, oggi vogliamo presentarti tutti gli amici ospiti del canile A Largo Raggio.

NOEMI

Anni: 3 anni

Sesso: femmina

Genere: dogo argentino

Malattie: non presenti

Su di lei: socievole, abituata al guinzaglio e alla macchina. Si affida chippata, vaccinata e con trattamenti antiparassitari. Sterilizzata. Non compatibile con altre femmine. Iter adozione con compilazione questionario conoscitivo e colloquio a casa con volontari

Info: A Largo Raggio

SAMBA

Anni: 4 anni circa

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: taglia medio-piccola; si affida chippata, vaccinata e con trattamenti antiparassitari. A fine mese verrà sterilizzata. Inizialmente timida, buona, ma da testare con altre femmine e da abituare al guinzaglio. Iter adozione con compilazione questionario conoscitivo e colloquio a casa con volontari

Info: A Largo Raggio

A Largo Raggio

A Largo Raggio è il rifugio municipale del Comune di Foggia dove trovano ospitalità tanti pet abbandonati. A prendersi cura di loro vi sono i volontari del canile, che donano a tutti gli ospiti a quattro zampe le cure di cui hanno bisogno, e anche tanto amore e affetto.

Chi è interessato alle adozioni può contattare i volontari di A Largo Raggio scrivendo una email all'indirizzo: alargoraggio@gmail.com oppure visitando la pagina Facebook.