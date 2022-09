Tutti i pet da adottare a Foggia

Settembre per molti è il simbolo di un nuovo inizio e, soprattutto, di un cambiamento. Se anche tu vuoi portare una ventata di novità nella tua vita, allora perché non adottare un pet in cerca di famiglia?

Vieni a conoscere tutti i pelosi in cerca di casa a Foggia.

RACHEL

Anni: 4 mesi circa

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Rachel è una futura taglia grande. Si affida chippata, vaccinata e con trattamenti antiparassitari, con obbligo di sterilizzazione.

Info: A Largo Raggio

ARTURO

Anni: 6 mesi circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: futura taglia media. Arturo attualmente si trova in provincia di Pavia. Si adotta con il classico iter per adottare consapevolmente.

Info: A Largo Raggio

BRANDY

Anni: 3 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: futura taglia media, che può raggiungere indicativamente i 20 kg. Si affida chippato, vaccinato e con trattamenti antiparassitari. Iter adozione con compilazione questionario e colloquio a casa con volontari.

Info: A Largo Raggio

A Largo Raggio è il rifugio municipale del Comune di Foggia dove trovano ospitalità tanti pet abbandonati. A prendersi cura di loro vi sono i volontari del canile, che donano a tutti gli ospiti a quattro zampe le cure di cui hanno bisogno, e anche tanto amore e affetto.