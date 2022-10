Tutti i pelosi in cerca di una casa a Foggia

L'autunno porta con sè le prime giornate di freddo e pioggia, e restare a casa a coccolarsi è l'ideale.

Se anche tu vuoi donare un po' di calore, amore e affetto a uno dei pet meno fortunati, vieni a conoscere gli amici a 4 zampe ospiti di A Largo Raggio. Ricorda che adottare un animale è un gesto di grande solidarietà!

MINNIE

Anni: 5 mesi circa

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Minnie è una futura taglia medio-piccola, che aspetta solo di essere adottata. Ora si trova in provincia di Monza ma arriva in tutta Italia.

Info: A Largo Raggio

HOPE

Anni: 9 mesi circa

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Hope è un cane di taglia media che attualmente si trova in provincia di Como, ma arriva in tutta Italia.

Info: A Largo Raggio

CAMILLO

Anni: 10 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Camillo è un cane fobico che per anni ha vissuto in canile sovraffollato. Per lui è necessaria un'adozione consapevole e con spazio adeguato; è compatibile con femmine.

Info: A Largo Raggio

A Largo Raggio è il rifugio municipale del Comune di Foggia dove trovano ospitalità tanti pet abbandonati. A prendersi cura di loro vi sono i volontari del canile, che donano a tutti gli ospiti a quattro zampe le cure di cui hanno bisogno, e anche tanto amore e affetto.