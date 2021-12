I pet in cerca di casa a Foggia

Natale è dietro l'angolo, allora perché non rendere le tue feste ancora più speciali adottando un peloso? Vieni a conoscere tutti i pet ospiti del canile A Largo Raggio, che non vedono l'ora di essere accolti in una nuova casa e ricevere tutto l'amore possibile.

WHITE

Anni: 3 mesi

Sesso: maschio

Genere: nessuna

Malattie: leishmaniosi ed ehrlichia curate

Su di lui: Si affida chippato, vaccinato e con trattamenti antiparassitari

Info: A Largo Raggio

DALIA

Anni: 2 anni circa

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: dolce, timida e buona, Dalia è compatibile con i suoi simili. Si affida chippata, vaccinata, sterilizzata e con trattamenti antiparassitari

Info: A Largo Raggio

PETER

Anni: 12 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: è un cane molto diffidente e non ama essere manipolato. L'ideale per lui sarebbe una casa in campagna abitata

Info: A Largo Raggio

A Largo Raggio

A Largo Raggio è il rifugio municipale del Comune di Foggia dove trovano ospitalità tanti pet abbandonati. A prendersi cura di loro vi sono i volontari del canile, che donano a tutti gli ospiti a quattro zampe le cure di cui hanno bisogno, e anche tanto amore e affetto.

Chi è interessato alle adozioni può contattare i volontari di A Largo Raggio scrivendo una email all'indirizzo: alargoraggio@gmail.com oppure visitando la pagina Facebook.