Tutti i pet in cerca di casa a Foggia

Argo, Lisa, Cara e Mella non aspettano altro che conoscere una nuova famiglia

Ottobre è iniziato e con lui anche i primi giorni di autunno, con vento, pioggia e temperature più fredde. Questo è il momento migliore per adottare un pet a cui dare tutto il calore e l'affetto di cui hanno tanto bisogno.

Se anche tu vuoi allargare la tua famiglia, vieni a conoscere tutti gli amici a 4 zampe ospiti di A Largo Raggio.

ARGO

Anni: 6/7 anni circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: Leishmaniosi ed ehrlichia

Su di lui: Compatibile con femmine, Argo è un cane socievole e buono. L'iter di adozione prevede la compilazione del questionario conoscitivo e un colloquio a casa con i volontari

Info: A Largo Raggio

CARA E MELLA

Anni: 2 mesi

Sesso: femmine

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di loro: future taglie medie sui 20/25 kg. Si affidano chippate, vaccinate e con trattamenti antiparassitari. Obbligo di sterilizzazione.

Info: A Largo Raggio

LISA

Anni: 3 anni circa

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: trovata per strada in procinto di partorire; i suoi cuccioli sono stati adottati, ora è rimasta sola. Lisa è una cagnolina di taglia piccola sui 10 kg, timida ma buona e dolce. Si affida chippata, vaccinata, sterilizzata e con trattamenti antiparassitari

Info: A Largo Raggio

A Largo Raggio

A Largo Raggio è il rifugio municipale del Comune di Foggia dove trovano ospitalità tanti pet abbandonati. A prendersi cura di loro vi sono i volontari del canile, che donano a tutti gli ospiti a quattro zampe le cure di cui hanno bisogno, e anche tanto amore e affetto.

Chi è interessato alle adozioni può contattare i volontari di A Largo Raggio scrivendo una email all'indirizzo: alargoraggio@gmail.com oppure visitando la pagina Facebook.