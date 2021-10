Rinascimento Poetico a Foggia: primo reading di poesie condivise a Parcocittà

Verranno condivise poesie di autori classici e di autori emergenti. Per partecipare si può inviare una richiesta a rinascimentopoetico.puglia@gmail.com Prenotazione obbligatoria, ingresso gratuito www.parcocittafoggia.it o 371.356.43.44

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Al Centro Polivalente di via Rovelli, 7 - parco San Felice, a Foggia, giovedì 14 ottobre alle ore 17,30 si terrà il primo evento di Rinascimento Poetico Puglia (www.rinascimentopoetico.it). Il reading di poesie condivise “I Poeti del Parco” vedrà la presenza di Antonella Corna, referente regionale di Rinascimento Poetico.

Verranno condivise poesie di autori classici e di autori emergenti. Per partecipare si può inviare una richiesta a rinascimentopoetico.puglia@gmail.com Prenotazione obbligatoria, ingresso gratuito www.parcocittafoggia.it o 371.356.43.44

Antonella Corna è Funzionario Unep presso il Tribunale di Foggia. Ha pubblicato tre sillogi poetiche ed è in lavorazione la quarta. Ha recensito vari autori. Ha intervistato scrittori poeti e giornalisti. E’ nella giuria del Premio Rotary San Severo. Si è aggiudicata cinque primi premi assoluti, tra poesia e narrativa, e cinque secondi premi. Più volte finalista, di recente al Premio Camaiore 2020. E’ presente in numerose antologie. Ha avuto una piccola comparsa nel film “Calmapparente” autoprodotto da Mauro Valente. Sta lavorando ad un progetto discografico come cantautrice.

Rinascimento Poetico è uno spazio spontaneo e libero che raduna tutti quei poeti che credono che la poesia possa cambiare la vita delle persone.

Per aderire al movimento

Leggi il nostro manifesto su www.rinascimentopoetico.it Se ne condividi il contenuto aderisci. Vieni a seguirci sul profilo IG (www.instagram.com/rinascimentopoetico). Unisciti al gruppo FB (www.facebook.com/groups/284939826572373): condividi le tue poesie con noi. Scrivici di dove sei e di cosa ti occupi, se hai voglia di mettere tue competenze a servizio della poesia rinascimentopoetico@gmail.com